Zelensky llama a Putin "un hombre de guerra" tras el mortal ataque de Rusia a Kyiv







Después de que Rusia desató una nueva ola de ataques contra Kyiv y regiones cercanas, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha llamado al líder ruso Vladimir Putin un «hombre de guerra».

Hablando en Halifax, Nueva Escocia, junto con el primer ministro canadiense, Mark Carney, Zelensky vinculó el prolongado ataque con las intenciones de Rusia, un día antes de su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Florida.

«Queremos la paz», dijo Zelensky. «Y es un hombre de guerra».

Zelensky hizo una escala en Canadá mientras se preparaba para las conversaciones con Trump el domingo en Floridadonde se espera que presente un plan de paz de 20 puntos destinado a poner fin al conflicto de casi cuatro años. Trump ha declarado anteriormente que cualquier propuesta de paz requeriría su «aprobación».

Durante su escala, Zelensky mantuvo conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, así como con líderes de la OTAN y la Unión Europea.

Instó a adoptar posiciones fuertes tanto en el campo de batalla como en el frente diplomático para impedir que el presidente ruso Vladimir Putin manipule y evada un final real y justo de la guerra».

Después de las reuniones, Zelensky escribió en una publicación en X: «Se necesitan posiciones fuertes tanto en el frente como en la diplomacia para evitar que Putin manipule y eluda un final real y justo de la guerra. El mundo tiene la fuerza suficiente para garantizar la seguridad y la paz».

Los comentarios se produjeron horas después de que Rusia lanzara uno de sus mayores ataques aéreos contra Ucrania la capital, Kiev, y las regiones circundantes, matando al menos a dos personas e hiriendo a otras cuatro.

Zelensky alegó que Rusia disparó más de 500 drones y más de 40 misiles durante el ataque. Según CNN, el asalto duró más de 10 horas, trastornó la vida cotidiana en Kiev y provocó cortes de energía generalizados que duraron varias horas.

En una publicación en X, Zelensky dijo: «Otro ataque ruso todavía está en curso: desde anoche, han sido atacados casi 500 drones – un gran número de `saheds` – así como 40 misiles, incluidos Kinzhals. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil. Lamentablemente, se han producido impactos y edificios residenciales comunes han resultado dañados. Los socorristas están buscando a una persona atrapada bajo los escombros de uno de ellos. En algunos distritos de la capital En algunas instalaciones energéticas los equipos de reparación ya han comenzado a trabajar, el personal permanece en los refugios y los equipos de rescate y reparación comenzarán a trabajar tan pronto como cesen las alertas de ataque aéreo.

El ataque se produjo un día después de que Zelensky confirmara su próxima reunión con Trump.

El presidente ucraniano tiene previsto reunirse con el líder estadounidense en Mar-a-Lago en Florida el domingo 28 de diciembre de 2025, donde las discusiones se centrarán en el plan de paz y las posibles garantías de seguridad de Estados Unidos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente