Kyiv, Viva – Presidente Ucrania Volodmir Zelensky dijo que estaban listos para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente Rusia Vladimir Putin En formato trilateral o bilateral sin requisitos previos. Sin embargo, estableció solo una condición que la reunión no debería tener lugar en Moscú.

«Estoy listo para reunirme con el presidente Trump y Putin en formato trilateral o bilateral. Estoy listo para reunirme sin ninguna condición», dijo Zelensky en una entrevista con una estación de televisión británica Sky News que fue transmitido el martes.

Sin embargo, Zelenskyy dijo que no tenía la intención de ir a Moscú para negociar, pero estaba abierto a considerar la reunión propuesta en otros países, excepto Rusia, diciendo «Hay muchas propuestas disponibles».



Presidente ruso Vladimir Putin con el presidente Prabowo Foto : (Photo AP/Dmitri Lovetsky)

«Por supuesto que no (reunirse en Moscú). Esto no es una cuestión de condición; esta es una cuestión de situación: Rusia nos ha atacado. No puedo ir a ese país cuando este país, esta ciudad, Moscú, nos atacan. Entonces, es imposible; no puedo ir a su capital cuando lanzan misiles. Podemos reunirnos en cualquier país».

Con respecto al alto el fuego, Zelensky dijo que Ucrania también estaba lista para discutir el problema. «Esperamos que el presidente Trump apruebe un alto el fuego. Estamos listos para un alto el fuego», agregó el presidente de Ucrania.

A principios de septiembre, Putin dijo que si Zelenskyy estaba listo para reunirse, podría venir a Moscú. Zelensky rechazó la oferta, además de afirmar que estaba listo para reunirse «en cualquier formato».

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin invitó a Zelensky a Moscú a negociar, para no admitir la derrota.

Trump anunció anteriormente un plan de reunión entre Putin y Zelensky, y después de eso existía la posibilidad de que hubiera una reunión de tres partes que involucren a Trump.

Mientras tanto, el principal asesor de Putin, Yury Ushakov, dijo en una conversación telefónica que Putin y Trump expresaron su apoyo para continuar las negociaciones directas entre las delegaciones rusas y de Ucrania.