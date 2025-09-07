





Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que casi el 60 por ciento de las armas utilizadas en la línea del frente durante la guerra con Rusia se producen en Ucrania.

«Durante esta guerra, Ucrania ya ha alcanzado el nivel donde casi el 60 por ciento de las armas que tenemos, las armas en manos de nuestros guerreros, son de fabricación ucraniana, y son armas fuertes, muchas de ellas de vanguardia», dijo Zelensky el sábado por la noche.

La compañía de defensa ucraniana Fire Point anunció el 4 de septiembre que ha desarrollado dos nuevos misiles balísticos, junto con los sistemas de defensa aérea, dijo el Kiev Independent.

El anuncio se produce solo semanas después de que el misil de crucero de flamencos de la compañía ingresara a la producción en serie.

Ucrania ha ampliado significativamente su industria de defensa nacional en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia.

En las últimas semanas, Kyiv ha previsualizado varias iniciativas de producción nacional, incluido el lanzamiento de la primera línea de producción conjunta de drones del país en Dinamarca.

En su presupuesto de 2025, Ucrania asignó 55 mil millones de recursos humanos ($ 1.3 mil millones) a la fabricación de defensa en un esfuerzo por reducir la dependencia de las entregas extranjeras.

«Por supuesto, hay objetivos que aún debemos lograr, en particular, la producción en Ucrania y junto con Ucrania de los sistemas de defensa aérea, de diferentes tipos. Es un desafío. Y debemos llegar allí también», agregó Zelensky.

Zelensky ha pedido durante mucho tiempo a los aliados occidentales que proporcionen armamento de defensa aérea, incluidos los sistemas de misiles Patriot hechos en los Estados Unidos, a Ucrania.

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció un acuerdo entre Ucrania y la OTAN el 14 de julio que permitió a los países europeos comprar armas estadounidenses, incluidos los patriotas, para Ucrania.

El apoyo se produce a través del mecanismo de la lista de requisitos de Ucrania (PURL) priorizados de la OTAN, que coordina los fondos para las necesidades de campo de batalla más urgentes de Kiev.

Zelensky dijo que el país está «trabajando aún más para asegurar nuevas contribuciones de los socios al programa PURL», lo que servirá como un enfoque para la próxima semana.

Ucrania ha tenido un rápido éxito en la producción de armas nacionales del país en 2025.

Zelensky dijo anteriormente el 16 de abril que más del 40 por ciento de las armas utilizadas en la primera línea se realizan en Ucrania.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente