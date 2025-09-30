Marcando su último movimiento de alta gama en el drama en español, la potencia alemana ZDF Studios se ha abordado como thriller co-productor «Patagonia. Lo Que Esconde El Paraíso» («Patagonia. What Paradise Wide»), uno de los proyectos de la serie seleccionados en este año Iberserías & Platino Industria.

La serie reúne a las producciones de Wood de María de Chile y las películas de Atlantika de España, con el respaldo internacional de ZDF Studios a medida que el proyecto avanza hacia la producción mientras cierre su brecha financiera. El tiro está dirigido a 2026.

Dirigida por el cineasta chileno Julio Jorquera («News of a Seckapping»), el drama suspensivo Toplines Itziar ituño («Money Heist»), Benjamín Vicuña («Argentina, 1985») y unai arana («La infiltrada»).

Escrita por Luis Barrales y Anastasia Ayazi, la historia sigue a Alicia, una madre cuyo hijo desapareció en circunstancias misteriosas, provocando una búsqueda desesperada entre los continentes y en los paisajes crudos de la Patagonia, donde descubre un paraíso que oculta los secretos oscuros.

«Esta es la historia de una madre y su hijo, y del peso invisible de lo que heredamos como familia. En la belleza cruda de la Patagonia chilena, se convierte en un llamado para preservar la naturaleza y rescatarla de la ceguera y la codicia de la humanidad», contó la productora de Atlantika, Claudia Ruiz. Variedad.

«Patagonia» ya ha asegurado fondos públicos chilenos y está buscando atar incentivos de país vascos.

El proyecto extiende la creciente inversión de ZDF Studios en drama en español. La compañía recientemente coprodujo «Weiss & Morales» de RTVE, una serie de crímenes de cuatro partes filmadas en las Islas Canarias, abordó «Boundless», la épica de Magellan-Elcano, como distribuidor internacional, y tomó derechos mundiales en la segunda temporada de reinicio de terror «Historias para no Dormir» («Historias para mantenerse a la vista»).

La productora chilena María Elena Wood ha defendido durante mucho tiempo el drama basado en hechos, con créditos que incluyen «Dignidad» (Canneseries 2020), «Mary & Mike» (Berlinale Series 2018) y «Noticia de Un UnsePestro de Prime Video», multi-presionado en los premios 2023 Platino Awards.

Por su parte, Atlantika Films, con sede en Madrid y Bizkaia, ha producido «Chaplin: Spirit of Tramp», ganador del Premio Irizar Vasque Cinema en San Sebastián 2024, y coprodujo el «Ceganicista de Fernando TrueBa» a un spaina de piano «, así como» 200% Wolf: Pequeño Grango «, un spaina de piana.

«Patagonia. What Paradise Hides» se lanzará el miércoles 1 de octubre, como parte del foro de coproducción y financiamiento en Iberseries & Platino Industria 2025 en Madrid.