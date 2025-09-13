Zayn lanza una nueva canción ‘Break Free’ para la banda sonora de Borderlands 4

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Zayn Regresa con nueva música, y aunque no es parte de un nuevo álbum esta vez, el cantante dice que su último lanzamiento es igual de personal.

El cantante y compositor británico se ha asociado con el software 2K y Gearbox en el lanzamiento de «Break Free», una canción original que Zayn grabó para «»Borderlands 4«, La última entrada en la icónica franquicia de videojuegos en primera persona.

Durante el 19 de septiembre, la canción se inspiró en el nueva configuración y «acción expresiva» de «Borderlands 4«Según un lanzamiento. El juego presenta a los jugadores del nuevo planeta, Kairos, junto con cuatro nuevos cazadores de bóvedas, mientras luchan a través de enemigos y obstáculos para recuperar un tesoro secreto. Cada cazador de bóveda posee habilidades únicas que» introducen aún más formas de aplastar, golpear y destruir enemigos «, señala el lanzamiento, especialmente cuando se combina con» literalmente literalmente » miles de millones de armas «.

Si bien Zayn se ha mantenido en gran medida fuera del centro de atención cuando no está promocionando su propia música, el cantante de «anochecer hasta el amanecer» dice que aprovechó la oportunidad para sonar uno de sus tiempos pasados ​​favoritos.

«Cuando no estoy trabajando o con mi hija, mi lugar habitual está frente a la consola, juego de azar Con mis amigos en casa en el Reino Unido «, le dice a Variety.» He tocado «Borderlands» antes, así que cuando me pidieron que colaborara en la música, era obvio «.

Mientras que el juego fue Lanzado el 12 de septiembre en PlayStation y Xbox (Se lanzará el 3 de octubre en Nintendo Switch 2), los fanáticos tendrán que esperar otra semana antes de escuchar la canción de Zayn, y el cantante no está revelando mucho sobre «Break Free», excepto que fue «divertido experimentar con nuevos sonidos».

El último álbum de Zayn fue el bien recibido de 2024 «Habitación debajo de las escaleras,«Que fue grabado en su estudio natal en la zona rural de Pensilvania e presentó un sonido más acogedor y despojado. Pero el cantante dice que trabajar en una canción de videojuegos lo sacó de su zona de confort, que es exactamente el desafío que estaba buscando.» Lo bueno sobre trabajar en proyectos colaborativos para mí es el hecho de que no está siempre en mi parque creativamente «. Para ser una correlación directa con lo que estoy trabajando con mi álbum «.

Los fanáticos pueden obtener una pequeña vista previa de «Break Free» esta noche, cuando Zayn se va Vive en su canal Twitch Jugar un pequeño «Borderlands 4» y hablar sobre su colaboración. La transmisión en vivo comenzará a las 9 pm ET.

Zayn dice que los juegos le han proporcionado muchos recuerdos a lo largo de los años, que se remonta a cuando era solo un niño, creciendo en el norte de Inglaterra. «He sido un ávido jugador desde que tengo memoria», dice, y agrega que «la primera consola que tuve fue una súper Nintendo que mis padres me consiguieron para mi tercer cumpleaños, así que eso es 29 años en el juego».

En cuanto a lo que le gusta del nuevo lanzamiento de «Borderlands»: «Me encanta la dirección del arte», ofrece. «Es muy vívido y expresivo y se siente muy anime. También es un juego narrativo que se siente cada vez más como una rareza en estos días».

«Break Free» podría ser la única música nueva que obtenemos de Zayn este año; El cantante no ha anunciado un seguimiento de «Room Under the Stairs», y el artista notoriamente tímido no tiene otras apariciones públicas programadas para 2025 (completó un Reino Unido con entradas agotadas y Tour de América del Norte en marzo). Mientras se burla de que «siempre está trabajando en nuevos proyectos», el jugador de 32 años parece contenido por ahora para pasar tiempo con su futura hija Khai de cinco años, y perfeccionando sus otros amores: «cocinar y barbacoas».

Zayn señala obedientemente que «siempre juega» cuando encuentra cualquier tiempo libre, y 2k confirma que el artista «ha sido fanático de la franquicia ‘Borderlands'». ¿En cuanto a qué otro entretenimiento consume? «Veo muchas caricaturas», admite Zayn. «La natación para adultos siempre está encendida. Vi la Nuevo espectáculo «Mobland» Recientemente «, agrega:» Definitivamente lo recomendaría «.

2k y GameBox sin duda esperan que la colaboración con Zayn traiga nuevos fanáticos al redil, o que los fanáticos de mucho tiempo recomiendan «Borderlands» a otros. Llamándolo el «mundo de Borderlands» más grande de Ever «,» Borderlands 4 «se lanzará en una edición estándar, Deluxe Edition y Super Deluxe Edition. La canción original de Zayn,» Break Free «, mientras tanto, se lanzará la próxima semana con un video musical que acompaña.

Han pasado 15 años desde que Zayn irrumpió en la escena del entretenimiento como parte de One Direction, y si está grabando nueva música, crianza o juegos, Zayn dice que aprecia cada oportunidad que continúa llegando en su camino. Y finalmente está aprendiendo a empaparse todo. «En esta etapa de la vida, mi principal prerrogativa es estar lo más presente posible en todos los esfuerzos», dice. «El tiempo va rápido».