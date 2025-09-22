Zayn anuncia la residencia de Las Vegas para 2026

Zayn ha anunciado Una próxima residencia en Las Vegas, programada para tener lugar en siete noches en Dolby Live en Park MGM en enero de 2026.

El cantante comenzará su residencia, presentada por Live Nation y MGM, el 20 de enero y los espectáculos de la etapa siete hasta el 31 de enero, con una lista de canciones que abarca los cuatro álbumes de estudio. Para celebrar la residencia, un helicóptero volará por la franja de Las Vegas esta noche para anunciar las actuaciones. Según un comunicado, esta residencia es «solo el comienzo de lo que será un año masivo para Zayn mientras se prepara para su próximo capítulo «.

La preventa comienza el 24 de septiembre a las 12 p.m. PT, mientras que el general en venta comienza el 26 de septiembre a las 12 pm Pt. La preventa de la clave VIP cierra el 23 de septiembre a las 10 p.m. PDT.

El ex miembro de One Direction lanzó recientemente su cuarto álbum en solitario «Room Under the Stairs» en mayo de 2024. En noviembre pasado, comenzó su primera gira, «Stairway to the Sky», con una serie de espectáculos en Londres, Manchester y Edimburgo. A principios de este año, trajo la gira en los Estados Unidos con actuaciones en la ciudad de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles antes de concluir la caminata en la Ciudad de México.

La semana pasada, Zayn lanzó la nueva canción «Break Free» que grabó para «Borderlands 4», la última entrada en la franquicia de videojuegos en primera persona.

Echa un vistazo a las fechas de la residencia de Las Vegas de Zayn a continuación:

Martes 20 de enero de 2026

Miércoles 21 de enero de 2026

Sábado 24 de enero de 2026

Domingo 25 de enero de 2026

Miércoles 28 de enero de 2026

Viernes 30 de enero de 2026

Sábado 31 de enero de 2026