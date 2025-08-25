Zaskia Sungkar reveló que el secreto de Ukkasya podría crecer de manera óptima, preocupada por la nutrición equilibrada

Yakarta, Viva – El gran sueño de Indonesia hacia Indonesia Gold 2045 cada vez más eco. Coincidiendo con 100 años de independencia, esa esperanza no es solo un discurso, sino que se basa en el potencial de bonos demográficos que tendrán lugar en el período 2030-2040. Sin embargo, los desafíos que surgen tampoco son pequeños, uno de los cuales está relacionado con el cumplimiento Nutrición niño Indonesia.

Esta condición también es resaltada por la actriz y los empresarios, Zaskia Sungkar. Enfatizó su importancia nutrición equilibrada Para niños y mujeres embarazadas, especialmente en la preparación de la próxima generación de la nación. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«La ingesta nutricional equilibrada es una base fundamental para que el crecimiento y el desarrollo de los niños tenga éxito en el futuro. Por lo tanto, confío la leche Vidoran Xmart como la leche de crecimiento adecuada para completar la ingesta nutricional de Ukkasya», dijo Zaskia, en su comunicado, citado el lunes 25 de agosto de 2025.

Como madre de dos hijos, Zaskia evaluó que la presencia del mundo inteligente Vidoran de la generación nutritiva de la generación dorada era muy apropiada. Este programa se inició para fomentar la conciencia pública sobre la importancia del cumplimiento de la nutrición de los niños, tanto a través de una dieta equilibrada como una leche de crecimiento adecuada.

La madre de 2 niños también agregó que la presencia del programa es muy apropiada para fomentar la conciencia de la importancia de cumplir con la ingesta nutricional a través de una dieta nutricional equilibrada y también una leche de crecimiento apropiada, especialmente para crear generaciones futuras de calidad.

En línea con Zaskia, Diana Theodora, como gerente general de comunicación de marca y contenido, Tempo Tempo Scan Pacific, explicó que este programa es una forma de consistencia de Vidoran durante mucho tiempo.

«La presencia de esta actividad es una forma de responsabilidad de Vidoran como una marca 100 por ciento indonesia para aumentar la conciencia de las madres de la importancia del acceso nutricional adecuado, a saber, los alimentos nutricionales y la leche nutricional equilibrados, la estimulación y la estimulación para que los niños indonesios estén listos para convertirse en una generación dorada en 2045. Esto está en la línea de visión y misión, que es la igualdad de oportunidades para todos los niños de los indones para ganar el acceso adecuado para ganar el acceso a la nutrición adecuada para ganar el acceso a la nutrición adecuada en sus vidas en sus vidas en sus vidas en sus vidas en sus vidas en la vida» explicó Diana.