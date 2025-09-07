Zaskia Sungkar Embarazada Segunda Niña, Nangis ver Heartbeat fetal

Yakarta, Viva – Las buenas noticias provienen de parejas de celebridades Zaskia Sungkar Y Irwansyah. Después de pasar por un largo viaje esperando al bebé, ahora están de vuelta en el programa bebé de tubo de prueba Por segunda vez. El proceso ha alcanzado una etapa importante, a saber, la transferencia de embriones que se unen con éxito al útero de Zaskia.

Leer también: ¡Drama de Indonesia contra Indonesia en el Campeonato Mundial! Putri KW se enfrenta a Pusarla Sindhu, quien fue entrenado por Irwansyah



A través de las cargas de Instagram, Zaskia compartió momentos especiales mientras realizaba exámenes de ultrasonido. Este examen generalmente se realiza a las 7 a 12 semanas de gestación para garantizar la condición del feto y detectar la frecuencia cardíaca. En el video subió, claramente visible Sac del embarazo, así como un latido fetal que estaba tan esperado. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

La reacción de Zaskia estaba llena de emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaban la pantalla de ultrasonido mostraban un signo de vida en su útero.

Leer también: Zaskia Sungkar reveló que el secreto de Ukkasya podría crecer de manera óptima, preocupada por la nutrición equilibrada



«Gemas», dijo brevemente pero lleno de significado, citado el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Arrapes! Denny Sumargo dijo que el artista inicial es una mujer Hamili: será revelada



No solo eso, el artista de 34 años también expresó su gratitud.

«Para el nuevo capítulo (hacia el nuevo capítulo) que Dios quiere. Masya Allah Tabarakallah», continuó.

La carga se inundó inmediatamente con oraciones y felicitaciones de amigos cercanos, incluso del hermano menor, Shireen Sungkar.

«Mostrar, Allahumabarik», dijo Shireen, poniendo muchos emojis del corazón.

«Sehat2 Bumilku», Doa Paula Verhoeven.

«Saludable es saludable, Umi Abi y su hermanita», dijo Wanda Hara.

Zaskia e Irwansyah no son parejas extranjeras con una larga lucha por conseguir un bebé. Casado en enero de 2011, ambos esperaron casi una década antes de finalmente obtener con éxito el primer hijo a través del programa FIV. Su hijo, Ukkasya Muhammad Syahki, nació el 30 de marzo de 2021 y se convirtió en un complemento de la felicidad doméstica.

Sin detenerse allí, la pareja también mostró su amor al adoptar a una niña llamada Humaira. La presencia de Humaira agregó color en su pequeña familia, antes de que Finalmente Zaskia intentara someterse a este segundo programa de FIV.

Para Zaskia, cada proceso y lucha que se pasa es un viaje lleno de significado. Desde una larga lucha esperando que el primer niño, la felicidad cuidara a su Ukkasya, hasta la decisión de adoptar Humaira, ahora nuevamente dio la bienvenida a un nuevo capítulo con gratitud.