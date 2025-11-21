Zaskia Adya Mecca fue reprendida por la maestra porque la falda de su hija era demasiado corta

Jacarta – Zaskia Adya La Meca compartió su historia de haber recibido una advertencia de la maestra de la escuela de su hija, Kana Sybilla o familiarmente conocida como Sybil. La advertencia enviada por correo electrónico estaba relacionada con la falda que llevaba Sybil y que era demasiado corta. La maestra temía que la falda de Syibil quedara expuesta durante la práctica del concierto.

«Assalamualaikum wr.wb Señora Zaskia, lo siento, señora Zaskia, parece que la falda negra que Sybil lleva hoy no es lo suficientemente larga, madre. Así que para la práctica de conciertos es vulnerable a la exposición. Si lo desea, puede reemplazar la falda por una más larga», se lee en el correo electrónico recibido por Zaskia y subido a su cuenta de Instagram.

Al recibir este mensaje, Zaskia dijo que la princesa había doblado deliberadamente la falda para acortarla. La esposa de Hanung Bramantyo dijo que el largo de la falda que llevaba su hija en realidad llegaba hasta la pantorrilla.

«¿Puedo pedir ayuda? Es una falda a media pantorrilla. Sybil se dobla la cintura, creo. En casa antes de salir siempre le digo que se la baje, pero sospecho que cuando va a la escuela se la vuelve a doblar», respondió Zaskia Adya Mecca.

En el correo electrónico de respuesta, Bia, como se la conoce, también le pidió a la maestra que le transmitiera un mensaje a su hija para que usara pantalones cuando practicara. Tampoco se olvidó de disculparse con la profesora por el incidente.

«Lo mismo, si puede decirle, es mejor que use pantalones. Lo siento señor», escribió Zaskia.

Después de recibir el correo electrónico, Zaskia Adya Mecca también visitó la escuela de su hija mayor. En el video subido a su cuenta de Instagram, Zaskia muestra que el largo de la falda que lleva su hija es hasta la pantorrilla. Sin embargo, la princesa optó por doblar la falda a la altura del estómago para que pareciera más corta.

«Viendo que usa falda, no puedo comprarle una falda corta, es decir, bajarla, por eso la compré», dijo Zaskia Mecca en el video que subió.

Zaskia Adya Mecca admitió que este incidente le recordó su adolescencia. Zaskia admitió que cuando era adolescente también estaba llena de trucos.

«Me veo en ti, así que leo todos tus trucos», escribió.