Zaskia Adya La Meca reveló que los perpetradores que hicieron que sus empleados ingresen al hospital

Yakarta, Viva – Un incidente impactante experimentado por la familia del artista Zaskia Adya Meca. A través de cargas en Instagram, la esposa del director Hanung Bramantyo me dijo cómo sus empleados, Faisal, se convirtieron en víctima de la paliza de un motociclista que afirmaba ser un «miembro».

El incidente ocurrió el lunes por la mañana, 22 de septiembre de 2025, cuando se asignó Faisal para llevar a Potri Zaskia, cuando Madali Bramantyo, a la escuela usando una motocicleta. En el camino, fueron casi golpeados por automovilistas que lucharon contra la dirección. Faisal cortó espontáneamente para dar una advertencia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Sin embargo, la reacción que apareció inesperadamente. El motociclista en realidad se volvió hacia atrás y se enfrentó a Faisal frente a Shabu Hachi, Ampera, South Yakarta.

«Bismillah, esta mañana con 7.15 personas (el nombre de Faisal) era ira cuando la escuela de Ampera, precisamente frente a Shabu Hachi. Luego hubo una motocicleta de oponente, casi chocó contra la motocicleta y el kala de Faisal. VIVA.

El incidente se convirtió en actos de violencia. Faisal se vio obligado a salir de la motocicleta, luego golpeado repetidamente hasta que cayó. Peor aún, el cuello y la cabeza se pisaron, haciendo que el casco usara aplastado.

«Entonces Faisal in Stopin fue derribado, la moto rosa gritando mientras Beat Faisal dijo ‘¿No te aceptes?’ Cuando el miedo al movimiento es atrapado por el vendedor local de gachas.

Cuando el pequeño solo puede presenciar el evento con miedo. Afortunadamente, un vendedor de gachas en la ubicación inmediatamente evacuó y lo calma.

«Seguramente cuando está lleno de trauma creerlo todo en la mañana quiere ir a la escuela. Faisal finalmente no pudo despertarse, ahora en el hospital», escribió la actriz.

Según Zaskia, los residentes locales habían arrestado a los perpetradores, pero el hombre afirmó ser un «miembro» sin explicar más y luego se fue.

«Los perpetradores fueron arrestados por los residentes, pero él gritó si era un miembro que sabe qué miembros! Usar Batik, y TD LGSG NGOYOR. Honestamente, la sensación de escuchar está temblando enojado, no terminó de pensar que puede haber gente como esa ser arrogante y arbitrariamente», continuó.

Este incidente dejó una herida física para faisal y trauma profundo para Kala. Mientras tanto, Zaskia enfatizó que no podía entender la actitud arrogante de los perpetradores y esperaba que hubiera un seguimiento de las autoridades.