Zapatillas Converse estilo Cannes de Kristen Stewart: compra online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

¿Sin zapatillas en la alfombra? Ningún Cannes lo hace.

El famoso y estricto código de vestimenta del festival de París, recientemente actualizado con una prohibición de zapatillas en la alfombra roja, no impidió que Kristen Stewart presumiera un elegante conjunto alto y bajo en la Croisette. La actriz llegó a una sesión fotográfica para su nueva película “Full Phil” el viernes por la tarde con un par de zapatillas Nike vintage, desgastadas y estilo silla de montar: una silueta justo lo suficientemente elegante (y estilo Oxford) como para hacer el corte Croisette. El estilo de 1986 es difícil de conseguir en línea, pero estas Mary Janes en blanco y negro de Dr. Martens son una buena opción.

Su calzado elegido no solo destacó por su informalidad sino también por su combinación con la alta costura Chanel, un conjunto transparente de dos piezas de la colección 2026 de Matthieu Blazy. Para Stewart, que no es ajeno a romper el status quo, las zapatillas sin zapatillas lucían como en casa en las escaleras del Palaise.

Kick USA vía AP

Stewart duplicó su estilo relajado esa misma noche en el estreno de “Full Phil”, donde combinó un vestido de punto rojo y negro de Chanel de la colección otoño 2026 de Blazy con un par de zapatillas Converse completamente negras, extraídas directamente de su armario. Si bien las zapatillas técnicamente no caen dentro del estricto código de vestimenta del festival, los estilistas a menudo pueden romper las reglas, especialmente para las grandes estrellas, si el aspecto general se considera lo suficientemente pulido. Basado en los elogios en línea, Stewart pasó la prueba.

“Full Phil” de Quentin Dupieux está protagonizada por Stewart y Woody Harrelson como un dúo de padre e hija que viaja a París en un intento de reconectarse. Sin embargo, la cocina francesa, una película de terror de los años 50 y un empleado de hotel entrometido interrumpen su estancia. La película se estrenó en Cannes el viernes por la noche y recibió una animada ovación de cinco minutos a pesar de las críticas mixtas de los críticos.

Afortunadamente, el estilo de Stewart en Cannes fue elogiado unánimemente. Compre zapatillas inspiradas en su calzado Croisette a continuación:

Converse Chuck Taylor All Star Lona Unisex

Zapatillas Chuck Taylor All Star City Trek

1986 Vintage Nike Púrpura/Blanco Saddle Zapatos