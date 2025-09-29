Zane Smith se aleja después de aterrador en Kansas Speedway

Entre los incidentes más significativos de esta temporada en el Serie de la Copa NASCAR fue el volteo de Zane Smith cuando se detuvo en el primer reinicio de tiempo extra del casino de Hollywood 400 de Kansas Speedway el 28 de septiembre de 2025, en el No. 38 Ford Mustang.

Había chispas y humo en el aire, y escombros cuando su automóvil se disparó con una colisión aterradora que detuvo la carrera por unos minutos. Afortunadamente, Smith logró alejarse sin herir, pero el accidente se usó para recordarle que las carreras de alta velocidad son muy brutales, y siempre estás a solo unos segundos de un posible accidente.

El accidente se desarrolla en el reinicio de tiempo extra

El caos golpeó en la vuelta 268 cuando el campo cargó en la curva 3. Corriendo 15 y apuntando a un final de Top 10 con Portavoz de primera filaZane Smith fue exprimido por el Toyota No. 42 de John Hunter Nemechek. Nemechek se dirigió a la pista durante el reinicio y recortó el panel de cuartos de cría izquierdo de Smith.

Zane Smith se alejó ileso después del choque salvaje, Bob Pockrass reportado. El auto de Smith se puso en contacto con Nemechek, se deslizó a un lado a lo largo de la pared de retroceso, luego se volteó dos veces antes de aterrizar sobre sus ruedas.

La carrera se detuvo durante unos nueve minutos cuando el equipo de seguridad de NASCAR revisó a Zane Smith e inspeccionó el muro y la esgrima. Mientras se dejaba una gubia en la superficie de carreras, la cerca se mantuvo firme. NASCAR también revisará aún más el automóvil con los deportes de motor de primera fila.

Zane Smith salió del vehículo bajo su propio poder después de este incidente tarde en @kansasspeedway. pic.twitter.com/vbf4oxvrol – NASCAR (@NASCAR) 28 de septiembre de 2025

Desde las tribunas, era puro pandemonio. El No. 38 se duchó en chispas mientras raspaba la pared de un lado, antes de ser lanzado a sus violentos volteretas.

«Fue un viaje salvaje, sin duda», dijo Zane Smith después. «Antes de darme cuenta, tuve un reinicio decente, y me destrozaron [Nemechek]. Él solo condujo a través de mí, y luego me estaba deslizando en la pared. Estaba enojado en ese punto de cómo iba nuestro día, y esto simplemente me molestó aún más porque eso es lo que realmente dolió, simplemente volteando por la pista. Era violento, sin duda «.

Los avances de seguridad de NASCAR son cruciales

Aunque ese accidente fue desagradable, Smith pudo salir solo y claro en el centro de atención de cuadro. Tiene 26 años y afirma que los equipos de seguridad de NASCAR, como la jaula de rollo endurecido y el sistema Hans, lo salvaron indemne.

«Es solo un fastidio», dijo Zane Smith. «Justo antes de que saliera esa precaución, íbamos a tener un día entre los 10 primeros, corriendo dentro del top 10 la mayor parte del día, y es una pena que tenga que llegar a su fin. Quiero dar un agradecimiento a todos en FRM por traer otro auto realmente bueno, especialmente a una milla y half».

Mientras Zane Smith tuvo suerte, otros no. El naufragio activó una reacción en cadena que se recogió Tu gibbs y Josh BerryAmbos fueron marginados con fuertes daños. Berry, frustrado después de una fuerte actuación de segundo lugar en New Hampshire solo una semana antes, calificó el frenesí de reinicio «intenso».

El caos reenvía la imagen de los playoffs de Zane Smith

Zane Smith, Nemechek y Berry fueron eliminados del top 30, lo que dio un gran revés a su acceso a los playoffs.

El parto de la bandera roja les dio a los demás tiempo para reunirse. Cuando la carrera se reinició, Chase Elliott aprovechó la oportunidad, pasando a Bubba Wallace y Denny Hamlin y reclamando su tercero del año, tres líneas de vida consecutivas para sus playoffs.

Lo último, Smith cerró el día enojado y decepcionado, y agradecido. Pudo alejarse cuando el accidente fue brutal, pero indica cuánto ha mejorado la seguridad de NASCAR.

Lo que habría terminado su carrera terminara como otro recuerdo frustrante del desastre y el problema que acompañan a las carreras de playoffs.