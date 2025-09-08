Zamo Mkhwanazi Talks Family, Tiff Premiere ‘Laundry’ y ‘Recién nacidos’

Director sudafricano Zamo mkkhanazi ha traído «Lavadero«(» Uhlanjululo «) a Tiff. No es ajena al festival, donde también estrenó pantalones cortos, pero la historia detrás de su característica debut es personal.

«Mi abuelo tenía una lavandería y cuando entró el gobierno del apartheid, perdió su negocio. Sabía que tenía que ser mi primera película. Esa lavandería siempre estuvo allí, en el fondo de mi mente, como un lugar donde me robaron mi riqueza intergeneracional. Tuvo un gran impacto en quién soy hoy», cuenta «, cuenta», cuenta «, cuenta», cuenta «, cuenta», cuenta «, cuenta», cuenta «, cuenta», cuenta «, cuenta», cuenta. Variedad.

«Lavandería», ambientada en el apartheid Sudáfrica En 1968, muestra un establecimiento familiar similar que opera desde un área de solo blancos. El problema es que Khuthala, de 16 años, (Ntobeko Sishi) no quiere tener nada que ver con eso. Quiere ser músico, para el horror de su padre responsable (Siyabonga Shibe). Pronto, tiene que luchar por el legado que quería dejar atrás.

«Quería que la audiencia esperara y soñara con él, pero también que diga la verdad. A menos que tengas un cierto nivel de privilegio, tus sueños son increíblemente precarios. Cuando niegas oportunidades de personas, toda la humanidad pierde», dice Mkhwanazi.

«Ahí está esta cita a la que voy a carnicero [by Stephen Jay Gould] Eso dice que desea poder ser impresionado con personas como Newton y Einstein. Pero él sabe que cualquier cantidad de Newtons y Einstein murieron en los campos de algodón. Esto es lo que hace la injusticia: nos roba a todos. Incluso de algo tan omnipresente como la música, que es lo primero que existió y nunca dejará de existir, porque puedes hacerlo con cualquier cosa. ¡Dolly Parton toca sus uñas!

Mkhwanazi ha sido «enormemente afectado» por la música y por los músicos, admite. «Músicos como Prince, que era solo lo suyo, pero absolutamente brillante y convincente. Si Prince nunca existiera, mi vida sería un poco más pobre», sonríe.

«La gente así hace que te hagan más valiente. Te hacen sentir que puedes ser diferente; salvan vidas. Nuestra historia refleja los de Miriam Mageba y Hugh Masekala, quienes tuvieron que escapar de Sudáfrica. Los amamos, pero ¿quiénes son los demás que nunca pudimos escuchar?»

Su película, producida por Philippe Coeytaux, Mkhwanazi y Jim Stark para Akka Films y Kude Media, no rehuye el dolor de sus personajes. Ni de su alegría.

«No tengo miedo de profundizar en las cosas difíciles, pero eso no es lo que encuentro la vida. No encuentro que la vida de las personas que experimentan opresión sean deprimentes», dice Mkhwanazi.

«Sé por experiencia de primera mano que nadie se despierta con el objetivo de luchar contra el sistema. Todos nos despertamos queriendo cumplir nuestros sueños. También es totalmente auténtico para los sudafricanos. Nuestras dificultades realmente no han desaparecido, pero no podemos luchar desde un lugar de alegría. Una vez que la alegría se roba, la guerra ha terminado».

A veces, en lugar de repetir lo que ya saben sobre su situación, sus protagonistas … hacen música.

«Es la constante de la opresión. Todos hemos estado allí, todos sabemos lo que es. No necesitan seguir empujando la herida. Lo primero que cura es el uno al otro, su propia comunidad y el hecho de que la conexión puede crear. Para crear es sanar», señala.

Filmado por Gabriel Lobos: «Se unió dos semanas antes del rodaje. Rock and Roll! Esa sinergia fue increíblemente importante para crear una hermosa imagen»: su película tiene parte del brillo de los dramas históricos de la década de 1990.

«Estas son las películas que me hicieron. Estas son las películas que estaba pagando, con mi dinero de bolsillo, para ir y ver, a veces varias veces. Estoy muy enamorado de esa era de cine», señala.

«Cuando comencé a pensar en la historia, obviamente fui al padre. Él es responsable de esta lavandería y de la familia. Luego me di cuenta de que también se trataba de representar lo que él quería. Los padres tienen hermosas visiones para sus hijos. Incluso cuando el mundo se está desmoronando, intentan protegerlos, crear dulzura y alegría. Quería que la audiencia viera a este hermoso mundo,».

Después de profundizar en el pasado, Mkhwanazi se dirigirá al futuro con el nuevo proyecto «recién nacidos». «Ya está en desarrollo. Se trata de clones y es una historia muy feminista. Se me ocurrió esta idea justo antes de Covid», se burla. Pero antes de eso, revelará más secretos familiares.

«Cuando todo esto le sucedió a mi abuelo en la década de 1950, los sudafricanos negros lucharon. Recuerdo esto y fue sangriento. Quemamos las tiendas porque no se nos permitió tener los nuestros. A mediados de la década de 1980, los negros podrían tener negocios nuevamente y mis padres abrieron el primero, lo que tenían durante los siguientes 23 años, si no más. Yo no tenía 11 años y tuve que trabajar allí. ¡Y no me importaron!». ¡Y no me importaron! «.» ¡Y no me importaron! «.» ¡Y no me importaron! «.» ¡Y no me preocuparon! «.» ¡Y no me preocuparon! «. ¡Y no me preocuparon!»

«No me importaba el negocio de mis padres, no me importaba que el país se estaba quemando. Mis padres estaban» aburridos «; estaban tratando de controlar mi vida y hacerme hacer un trabajo minorista cuando quería ir al cine. Entendí completamente quién era Khuthala porque yo también solía ser egoísta», confesas «, confesas.

«No quería crear protagonistas poco realistas. La historia del padre es muy clara: tiene lavandería y lucha por guardarla. Pero luego pensé en alguien que odia la lavandería y se supone que la heredará. Esa es la persona que finalmente tendrá que tratar de salvarlo».