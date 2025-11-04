Zambia vs Selección Nacional de Indonesia Sub-17, PSSI CLBK con Shin Tae-yong?

Jacarta – Noticias sobre el perfil. selección de zambia quien se enfrenta Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 en su primer partido del Grupo H Mundial Sub-17 2025 está siendo perseguido por los lectores Bola VIVA durante todo el martes 4 de noviembre de 2025.

Otra cosa que está en el centro de atención es el comentario del miembro del Comité Ejecutivo (Exco) del PSSI, Vivin Cahyano Sungkono, sobre los rumores de su regreso. Shin Tae Yong maneja la selección nacional de Indonesia.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales de fútbol y deportes, resumidas por VIVA:

5. No sólo Ducati, ahora le toca a Aprilia mostrar sus colmillos gracias al toque de Fabiano Sterlacchini

Aprilia muestra los colmillos gracias al toque de Fabiano

Se presenta la temporada 2025 de MotoGP emocionante nuevo capítulo. Después de estar bajo la sombra de Ducati durante mucho tiempo, Aprilia se perfila ahora como una nueva fuerza dispuesta a desafiar el dominio del fabricante de Bolonia. Detrás de este gran cambio hay un nombre que genera acalorados debates en el paddock: Fabiano Sterlacchini.

4. Resultados del Mundial Sub-17, día 1: Argentina gana, el anfitrión Qatar cae, ¿cuándo jugará Indonesia?

Jugador de la selección argentina sub-17.

El torneo de la Copa Mundial Sub-17 de 2025 comienza oficialmente el lunes 3 de noviembre de 2025. Se disputarán varios partidos inaugurales.ha sido emocionante con sorpresas desde el primer día. Los anfitriones de la selección nacional sub-17 de Qatar no supieron aprovechar su propio apoyo público después de perder por poco 0-1 ante Italia sub-17. El único gol del joven Gli Azzurrini hizo que Qatar tuviera que iniciar sus pasos en este torneo con resultados amargos.

3. La emoción por el regreso del nombre de Shin Tae-yong al equipo nacional, PSSI Exco finalmente revela los hechos reales

El ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong (STY)

Cuestiones sobre el regreso de Shin Tae-yong (STY) para manejar la selección nacional de Indonesia Ha reaparecido entre el público del fútbol indonesio. Sin embargo, la Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI) destacó que esta noticia era falsa y carecía de fundamento.

2. Perfil de Zambia, primer rival de la selección indonesia sub-17 en el Mundial: ¡debutantes peligrosos!

Abel Nyirongo, jugador de la selección nacional sub-17 de Zambia

La selección nacional de Indonesia Sub-17 enfrentando a la Selección Nacional Sub-17 de Zambia en el partido inaugural del Grupo H del Mundial Sub-17 2025. Este partido tendrá lugar en Aspire Zone (Campo 7), Al Rayyan, Qatar, el martes 4 de noviembre de 2025 a las 22.45 WIB. Aunque tenga el estatus de equipo debutante, Zambia no es un rival que el equipo de Garuda Muda pueda subestimar.