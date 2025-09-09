Zainudin Amali Jagokan Taufik Hidayat se convirtió en sustituto de Menpora Dito Ariotedjo

Yakarta, Viva – Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) RI 2019-2023 Período Se practica Zainudin evaluar Taufik hidayat quien actualmente se desempeña como viceministro de jóvenes y deportes adecuados como ministro de deportes juveniles para reemplazar Aquí ariotedjo.

«En lugar de encontrarlo nuevamente (reemplazo del Ministro de Jóvenes y Deportes), mi opinión personal es seguida por Taufik (Hidayat)», dijo Zainudin Amali a los periodistas después de asistir a la «Conmemoración máxima del 42º Día Nacional del Deporte 2025» en Cibubur Youth Elite Center, Cibubur, East Jakarta, martes.

Explicó que Taufik Hidayat ya tenía experiencia en la burocracia del Ministerio al servir como viceministro de jóvenes y deportes desde octubre de 2024 hasta ahora.

Además, dijo, Taufik también vino de la comunidad deportiva como un ex atleta de bádminton que sobresale a nivel mundial.

«Él (Taufik Hidayat) Olímpico, (ganó) oro olímpico», dijo.

Vicepresidente I PP PBSI Taufik Hidayat Foto : Antara/Arnidhya Nur Zhafira

Amali, quien actualmente se desempeña como vicepresidente de la Asociación de Fútbol All Indonesia (PSSI), evaluó que la experiencia de Taufik Hidayat fue suficiente para apoyarlo para servir como Ministro de Juventud y Deportes.

«Solo agrégase a los jóvenes y puede ser asistido por los diputados», dijo.

Amali agregó, la determinación de los puestos ministeriales era de hecho la prerrogativa del presidente, pero desde su opinión consideró personalmente que Taufik Hidayat tenía la capacidad de convertirse en ministro de juventud y deportes.

El cargo de Ministro de Jóvenes y Deportes todavía está vacío después de que Dito Ariotedjo fue despedido del puesto el lunes (8/9) por la tarde.

El ministro de 34 años ciertamente renunció a su cargo después de que el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, anunció la reorganización del gabinete rojo y blanco.

El Ministerio de Jóvenes y Deportes, dirigido por Dito para ser uno de los cinco ministerios en el gabinete rojo y blanco que fue revisado con el Ministerio Coordinador de Política y Seguridad, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios y el Ministerio de Cooperativas. (Hormiga)

