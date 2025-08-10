Zach Wilson es una responsabilidad para los Miami Dolphins

Trasero Mejor no te lastimes. El Miami Dolphins Firmado al ex No. 2 sobre todo Jets de Nueva York selección de draft Zach Wilson a un contrato de un año Esta temporada baja. La esperanza era que pudiera comenzar su carrera en Miami después de su intento fallido con los Jets y el período corto con el Broncos de Denver el año pasado.

Si la mitad del fútbol de pretemporada contra el Bears de Chicago es una indicación, esto no va a funcionar a menos que TuA esté saludable para los 17 juegos y Wilson nunca tenga que jugar. Wilson jugó en la segunda mitad, pero ignoremos eso por ahora, ya que es la pretemporada y no es una suposición de quién jugará a ambos lados de la pelota en ese momento.

En la primera mitad, Wilson estaba 4-8 pasando para 91 yardas, pero ese porcentaje completo de 50% de 50% no cuenta toda la historia. Siempre está la prueba de globo ocular, y Wilson llegó tarde, indeciso y fue despedido tres veces.

Zach Wilson debería haber tenido una costosa elección 6

Con el reloj terminando hasta el punto medio, Wilson intentó realmente poner sus huellas digitales en el juego. Lanzó un pase increíblemente peligroso a la línea lateral que pasó por las manos del esquinero de los Bears Terell Smith.

El hombre de tercer año fuera de la Universidad de Minnesota ha comenzado solo seis juegos de la NFL desde que fue seleccionado en la quinta ronda del draft de la NFL 2023. En resumen, realmente podría haber usado una selección seis para ayudarlo con su situación en la lista, y Wilson sirvió uno en un plato de plata.

Los Dolphins aún lideraron 14-10 en el punto medio, pero no deberían haberlo hecho y se debe principalmente a Wilson. ¿La cinta de juego mostrará que no era tan malo como se veía? Posiblemente, pero también podría demostrar que era aún peor que el jubilado promedio de Boca Raton el domingo por la tarde.

Wilson también luchó en las prácticas de temporada baja

Durante las prácticas de temporada baja con su nuevo equipo, Wilson hizo que los entrenadores le recordara que llegó «tarde» en sus lecturas y lanzamientos. Ese es un problema muy, muy grave para un mariscal de campo. Las decisiones tardías conducen a cosas como Pick Sixes (ver: Sección anterior).

«Es una locura porque nunca me han dicho antes en los lugares pasados, ‘Oye, llegas tarde'». Wilson dijo a los periodistas después de una práctica de minicampamento obligatoria. «Incluso con un brazo fuerte, no es como, oye, llegas tarde en este lanzamiento o lo que sea».

Wilson parecía que el concepto de patrones de tiempo era nuevo para él.

«Pero aquí, es un paso completo por encima», continuó Wilson. «Y nuevamente, por una buena razón. Quiero decir, quieren que estas bolas salgan antes de que nuestros muchachos lleguen a lo que sean sus puntos de referencia porque estamos lanzando al espacio, y tenemos tanta velocidad que anticipa que, tengo que confiar en que este receptor estará allí».

Eso es lo que todo equipo de la NFL quiere, Zach. No es como si esto fuera Knute Rockne engañando al ejército Con rutas de tiempo en 1913, cuando el pase delantero todavía no era realmente una cosa.

Barry Jackson, Omar Kelly y C. Isaiah Smalls II del Miami Herald también notaron que Wilson estaba luchando en las prácticas de temporada baja.

«La experiencia de Zach Wilson siguió siendo una montaña rusa». ellos escribieron. “On one hand, he had a nice pass to Tahj Washington and a 20-yard completion to Tarik Black. But he also threw a pass that Willie Gay Jr. intercepted (and returned for a touchdown) and another that Isaiah Johnson nearly intercepted. He was sacked by Gay on another play. On Tuesday, Wilson threw two interceptions (including a pick-six to Dante Trader) and nearly had another pass returned for a touchdown (Si Ethan Bonner no hubiera eliminado la intercepción potencial) «.

Si bien es difícil obtener mucho de los juegos de pretemporada, no es difícil notar un patrón con Wilson. Tendrá que ser mejor o todo el tren de los Dolphins se irá de los rieles si Tua baja por un período de tiempo.