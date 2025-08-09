Zach Cregger dice que su película ‘Resident Evil’ cuenta una ‘historia diferente’

Zach Cregger permanece firme en no rehacer ninguna historia dentro del «Resident EvilSaga para su adaptación de pantalla grande.

Aunque quiere tener una trama original, el «Arma«Director dijo Inverso que «no está rompiendo las reglas de los juegos».

Continuó: «Soy el mayor adorador de los juegos, así que estoy contando una historia que es una carta de amor a los juegos y sigue las reglas de los juegos».

Cregger dirigirá la película basada en la muy popular franquicia de videojuegos de terror. Ha escrito el guión junto a su coguionista, Shay Hatten. Constantin Film está produciendo y cofinanciando la película.

Robert Kulzer de Constantin, Roy Lee y Miri Yoon y PlayStation Productions de Vertigo Entertainment también están produciendo.

Cregger está decidido a crear un proyecto que esté «fuera de los personajes de los juegos», pero aseguró a los fanáticos que las raíces del juego serán respetadas.

«Es obediente a la tradición de los juegos, es solo una historia diferente», dijo Cregger. “No voy a contar la historia de Leon, porque la historia de Leon se cuenta en los juegos. [Fans] ya tengo eso «.

El «Resident Evil» original se lanzó en 1994 como un juego de PlayStation antes de ser portado a otras plataformas. En 2002, la primera película de «Resident Evil» se estrenó en los cines con Milla Jovovich y Michelle Rodríguez como líderes.

Jovovich dirigió el siguiente «Resident Evil: Apocalypse» (2004), «Resident Evil: Extinction» (2007), «Resident Evil: Afterlife» (2010), «Resident Evil: Retribution» (2012) y «Resident Evil: The Final Capítulo» (2017). En 2021, el cineasta Johannes Roberts se reinició el reinicio de la franquicia «Resident Evil: Welcome to Raccoon City» como escritor y director.

Antes del lanzamiento del 8 de agosto de «Armas», dijo Cregger Variedad Espera capturar la experiencia cinematográfica de «Resident Evil».

«Esos juegos fueron pioneros en algo especial», dijo. «El ritmo de esos juegos es tan único y efectivo, y solo está encerrado con un personaje que se mueve del punto A al punto B, sabiendo que vas a pasar por este Gauntlet de terror, y debes ser metódico y reflexivo al respecto. Eso es genial. Eso es cinematográfico. Así que quiero contar la historia en el mundo de los juegos que honoran los juegos de los juegos, pero es una nueva historia».