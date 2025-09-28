Zach Bryan rompe el récord para la mayor audiencia de conciertos en EE. UU.

Zach Bryan Hizo historia el sábado por la noche como el primer artista en tocar en el estadio de Michigan, para una audiencia de 112,408, estableciendo el récord de la audiencia de conciertos más grande en la historia de los Estados Unidos, según AEG Presents, el promotor del programa.

Con el invitado especial John Mayer y el apoyo de Ryan Bingham y los caballeros de Texas y Joshua Slone, el mayor espectáculo con boleto en la historia de los Estados Unidos también estableció un récord de ventas de mercancías por un monto de $ 5 millones.

El registro fue realizado previamente por la superestrella del país George Strait, quien atrajo a 110,905 personas a Kyle Field en Texas en 2024, y también ocupó el puesto número 3 con una audiencia de 104,793 en eso. misma gira 2024 en Nueva Jersey. El anterior concierto número 2 fue el concierto de 1977 de Grateful Dead en Raceway Park en Nueva Jersey, con 107,019.

La audiencia de conciertos más grande de la historia fue para el programa gratuito de Nochevieja de 1994 de Rod Stewart en la playa de Copacabana de Brasil, con un estimado de 3,5 millones de personas. Ese sitio también ha presentado espectáculos gigantes de Jorge Ben (3 millones, 1993), Lady Gaga (2.1 millones en mayo pasado), Madonna (1.6 millones, 2024) y los Rolling Stones (1.5 millones, 2006). Sin embargo, todos esos fueron conciertos gratuitos.

El estadio de Michigan es el estadio más grande de los Estados Unidos y el tercero más grande del mundo. Si bien el estadio ha realizado previamente otros eventos deportivos, incluidos partidos de fútbol y juegos de hockey universitarios y profesionales, esta fue la primera vez que un artista encabezó un concierto en «The Big House».

Bryan recientemente Revestido con Warner Records y vendió su catálogo editorial en un acuerdo con un valor combinado de $ 350 millones, dicen las fuentes Variedad.

