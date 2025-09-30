Zac Taylor de Bengals responde al incidente acalorado con Ja’marr Chase

El lunes por la noche fue uno para olvidar por el Bengals de Cincinnati.

Cincinnati dejó caer su segundo 28-3 consecutivo al Broncos de DenverPero el entrenador Zac Taylor también se quedó respondiendo por su acalorada discusión con Star Overout Ja’arrr Chasecual fue atrapado por cámaras durante el tercer trimestre.

Chase terminó con solo cinco atrapadas para 26 yardas en Denver, su tercer juego con 50 yardas o menos este año. La superestrella recubierta es 20 en el NFL En yardas de recepción, a pesar de que está empatado en sexto lugar en capturas (26) a través de cuatro juegos esta temporada.

Entrenador de los Bengals: Ja’Marr Chase ‘solo quiere ganar’

Taylor estaba sobre el acalorado intercambio con Chase y minimizó el argumento y expresó su entusiasmo por tener un jugador de ese calibre competitivo en la lista.

«Ja’marr Chase, al salir de un juego como este, es uno de mis jugadores favoritos para lidiar, francamente, porque es simplemente competitivo», dijo Taylor. “Solo quiere ganar, y parece emocional, pero eso es solo un capitán que se apaga.

«Todo lo que quiere hacer es ganar el juego. Todo lo que quiere hacer es afectar el juego, y muchas veces siente que si, ‘tengo la pelota en la mano, puedo hacer eso’, y no estoy en desacuerdo con él, y siempre estamos buscando formas de conseguirle la pelota».

Entonces, cualquier interacción Chase y Taylor fueron atrapadas al margen no afectaron su relación, según Taylor.

«Cuando haya terminado de entrenar, él será uno de mis favoritos de todos los tiempos para la forma en que se ha convertido en el profesional total que desea liderar a su equipo de fútbol en competir en la práctica y competir en los juegos», dijo Taylor. «No puedo decir lo suficiente sobre él … simplemente proviene de un lugar donde» quiero ayudar al equipo a ganar, puedo ayudar al equipo a ganar, ayudarme, ayudar al equipo a ganar «.

«Me encanta eso de él».

Ja’Marr Chase es ‘un líder’ y tiene ‘tener que ser positivo’

El BengalsPor supuesto, son 0-2 desde que Jake Browning se hizo cargo de Joe Burrow después de que este último sufrió una grave lesión de césped. Su ofensiva ha logrado solo 13 puntos en los dos juegos que Browning ha comenzado, pérdidas para el Broncos y Vikingos de Minnesota.

Por lo tanto, es comprensible que Chase se sienta frustrado, especialmente porque tiene 13 atrapadas para 73 yardas con dorado al timón. Sin embargo, Chase está presionando para evitar que el equipo caiga en el Abismo en medio del Bengals‘racha perdedora de dos juegos.

«Soy un líder, por lo que me mira como un líder», dijo Chase. «Tengo que ser positivo todo el tiempo. No importa el marcador, tengo que asegurarme de que mis muchachos [are] Todavía luchando contra todo el juego «.

Aún así, Chase permitió que un poco de sombra se metiera en sus comentarios posteriores al juego, dirigido a Taylor y a los tomadores de decisiones ofensivos, al tiempo que asumió cierta responsabilidad por la falta de ejecución del equipo.

«Tenemos que encontrar una manera de llevar la pelota a las manos de nuestros creadores de juego», dijo Chase, «Abra el juego de carrera a nuestros corredores y ejecute».