ZA actualiza el combate, gráficos de ‘Arceus’

«Pokémon» ha ido oficialmente la próxima generación: «Legends: ZA», la secuela del exitoso spin-off del mundo abierto de 2022 «Pokémon Legends: Arceus», es un gran paso con gráficos mejorados y un combate nuevo que los fanáticos y los recién llegados apreciarán.

En una demostración práctica de 20 minutos, «Pokémon Legends: ZA» mostró su emocionante combate en tiempo real, el primero para un juego principal «Pokémon». «ZA» se va de varias maneras desde su predecesor «Arceus»: hay una nueva ciudad, período de tiempo y sistema de batalla. Los entrenadores ya no están atrapados en la antigüedad en la región de Hissui; En cambio, «ZA» se lleva a cabo completamente en la ciudad de Lumiose de hoy en día de la región de Kalos «X e Y». Es un gran cambio de ritmo de los entornos típicamente variados por los que la mayoría de los juegos de «Pokémon» son conocidos. En lugar de correr alrededor de llanuras, montañas y tundras, la ciudad de Lumiose inspirada en París está constantemente bulliciosa de entrenadores para luchar, Pokémon para capturar y secretos para explorar en sus callejones oscuros y extensa metrópolis.

Los gráficos Switch 2 hacen que el juego de debut del sistema «Pokémon» se vea más vibrante que nunca. Cada Pokémon está repleto de carácter, y los ataques saltan de la pantalla con partículas de polvo de un tackle, rezumando la sustancia pegajosa de una picadura de veneno o sacudidas eléctricas de una thundershock. La distancia de sorteo en la enorme ciudad de Lumiose también es impresionante, y no hay entornos más abiertos y vacíos con Pokémon apareciendo aleatoriamente en marco como en «Arceus».

El cambio más importante en «ZA» es el sistema de combate en tiempo real: ya no tienes el lujo del tiempo de estrategias metódicamente tu mejor plan de ataque. Cuando encierras los ojos con un enemigo, ¡la batalla está en marcha! Dependiendo de quién se involucre con quién primero, obtendrá un ataque sorpresa o comenzará en el pie de fondo con el Pokémon de su oponente aterrizando el primer golpe. Por una vez, el tiempo es de la esencia. Puedes ordenar a tu Pokémon que ataque libremente, pero sus movimientos están en un tiempo de reutilización. En una batalla, mi Mareep se enfrentaba a una hierba, así que ordené que comenzara con un thundershock, luego lo seguí con un tackle mientras recibía daños por un golpe. Si bien sus otros movimientos no estaban disponibles, Mareep usó Growl, luego procedió a usar Thundershock nuevamente después de que se enfrió para ganar la pelea. También puede cambiar Pokémon a mitad de la batalla para maximizar las ventajas de sus tipos, pero si no está prestando atención, el otro entrenador puede recortar una serie de ataques y noque a sus Pokémon.

La otra parte de la demostración presentó una batalla dramática contra un absoluto que usó una evolución de mega pícaro para crecer más y más fuerte. Tenía un solo Lucario para luchar contra la bestia gigante, pero podía recolectar energía para alimentar la mega evolución de Lucario y aumentar temporalmente sus ataques. Mientras el Mega Absol lanzó explosiones del área de efecto, tuve que proteger a mi entrenador esquivando para asegurarme de que no se desmayara, otro primero para un juego de «Pokémon». Una vez que Mega evolucionó (y le di algunas pociones), Lucario lanzó el Mega Absol con Aura Sphere, Rock Smash y Bullet Punch para ganar la batalla. Luego, pude agregar ABSL a mi equipo como recompensa.

Aunque no se mostró en la demostración, la última «ZA» tráiler Reveló que principalmente atrapas a Pokémon salvajes durante el día en la ciudad de Lumiose y los entrenadores de batalla por la noche como parte del torneo ZA Royale. A medida que su equipo se fortalezca, aumentará las filas de Z a A para luchar contra entrenadores más duros. También hay nuevas evoluciones de mega para descubrir, que regresan por primera vez desde «Pokémon X e Y», como Mega Dragonite y más.

«Pokémon Legends: ZA» se libera en el interruptor y el interruptor 2 el 16 de octubre.