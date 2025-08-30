Yusuf Mansur abrió las donaciones de Affan y Umar, pero no dijo condolencias, internautas: buscando oportunidades en la estrechez

Yakarta, Viva – Ustaz Joseph Mansur De vuelta en la atención pública después de la tragedia que le sucedió a dos taxistas de motocicletas en línea (OJOL), Affan kurniawan y Moh Umar Amarudin. Affan, un joven de 21 años, murió después de ser aplastado por Rantis Brimob el jueves 28 de agosto de 2025. Mientras Umar sufrió heridas debido al mismo incidente.

A través de cargas en los hilos, Yusuf Mansur no solo dio empatía, sino que inmediatamente abrió una recaudación de fondos para ayudar a las dos víctimas. ¡Desplácese para obtener más información!

«Nosotros Donación abierta Para el affan fallecido, conductor Ojol. Inshaallah esperamos que a su familia le dan perseverancia y paciencia ”, escribió Joseph Mansur, citado el sábado 30 Agustus 2025.

En la carga, dijo que las donaciones recolectadas se canalizarían a través de la Fundación Daarul Corán Nusantara. Yusuf Mansur también incluyó el número de cuenta y el contacto de WhatsApp para confirmar la transferencia.

«Abra donaciones para Alm Affan, y Umar, a través de BCA 6030308041, A/N Daarul Qur’an Nusantara Foundation. Confirmación a: 08170198828», dijo el comunicado entregado.

Según él, el paso tiene como objetivo aliviar la carga de la familia de la víctima.

«Por favor, transfiera a los amigos a la Fundación Daarul del Corán Nusantara. Lo que sea de nosotros, si Dios quiera, cada vez más aligere la carga y excluya los corazones de la familia Affan, así como para Umar demasiado después», dijo.

No solo las donaciones, Yusuf Mansur también invitó a los peregrinos a llevar a cabo oraciones sobrenaturales de su mezquita fundamental.

«Dios quiera, hemos terminado el viernes, nosotros y rezamos sin ser visto de la mezquita Nabawi en el Corán Daarul y la Mezquita o Mushalla. Todos los amigos en el país, solo saluden la Mezquita DKM DKM y Mushalla», escribió nuevamente.

La fuerte respuesta de los intervaltos

Aunque su intención era ayudar, el movimiento de Yusuf Mansur en realidad cosechó los pros y los contras. Varios internautas consideran el famoso Ustaz demasiado rápido para hacer de este evento un impulso para las donaciones abiertas.

«Crazy tenía razón», escribieron los internautas.

«Una pequeña donación abierta, solo solicite el relato de sus padres, directamente a lo relevante», dijo otro.

También hay ciudadanos que lanzan advertencias.

«Tenga cuidado de canalizar donaciones con esta persona», dijo el ciudadano.

Mientras que otras cuentas acusan a Yusuf Mansur de buscar beneficios personales.

«Busque oportunidades en la estrechez», dijo los internautas.