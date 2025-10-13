Yusuf Mansur abre un servicio de oración en línea que penetra directamente en los cielos, esta es la ley sobre la venta de servicios de envío de oraciones

Jacarta -Ustaz jose mansur vuelve a estar en el foco del público luego de que el video difundido en las redes sociales TikTok fuera ampliamente discutido. En el vídeo, el predicador, también conocido como hombre de negocios, parece estar invitando a los internautas a donar para la construcción de mezquitas y dormitorios en dos zonas, a saber, Wanayasa, Purwakarta y Rupit, en el sur de Sumatra.

En la transmisión en vivo, Yusuf Mansur dijo que estaba llevando a cabo un programa para completar la construcción de mezquitas y dormitorios. También anunció que realizaría una especie de subasta con un valor inicial de 500 millones de IDR.

«Si Dios quiere, terminaremos la mezquita y los dormitorios en Wanayasa y Rupit, bismillah, la subastaré, escribe en los comentarios, sí, quiero subastarla. Aquí estamos el próximo lunes, comenzaremos con los primeros 500 millones de rupias para completar la mezquita terminada», dijo Yusuf Mansur en un vídeo resubido por la cuenta de TikTok @Bapak Fitra.

Explicó que cualquiera puede participar en esta actividad según sus respectivas capacidades. Según Yusuf Mansur, la limosna también puede ser un «camino» para alguien que desea a Allah SWT.

«Escribe en los comentarios si quieres 100.000 IDR, 10.000 IDR, 1 millón de IDR, lo que quieras escribir. ¿Cuándo se ejecutará? Podría ser esta noche o el lunes. Por favor, adelante, espere el fondo de limosna el lunes. Si Dios quiere, cualquiera que sea el fondo de limosna será la base y la culminación de lo que todos quieren, si Dios quiere», dijo.

Curiosamente, en esa ocasión Yusuf Mansur también ofreció oraciones especiales por quienes donaron grandes cantidades. Dijo que leería la carta de Al-Fatihah con 500 miembros vivos de la congregación en busca de donantes con cierto valor.

«Rp. 50 mil está bien, puedes usar PayTren por mil. Vaya, hay Rp. 2 millones, MashaAllah, eso es increíble. ¿No hay estos Rp. 10 millones? ¿Hay Rp. 10 millones, soy Al-Fatihah en especial, hay uno? IDR 10 millones, 20 millones, soy Al-Fatihah en especial, bismillah, ¿hay alguno? ¿Un IDR 10 millones en Al-Fatihah con 500 personas? ¿No he visto el? 10 millones de IDR todavía», dijo.

Ustaz, quien también es conocido a través de la plataforma PayTren, luego nombró varios nombres que habían enviado donaciones e inmediatamente dirigió una oración grupal.