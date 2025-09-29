Yusuf / Cat Stevens North American Tour pospuesta debido a problemas de visa

Yusuf / Gato stevens ha anunciado que su gira de libros de «Cat on the Road to Findout» de América del Norte se pospondrá debido a problemas de visa no especificados.

«Lamentablemente, mi gira de libros ‘Cat on the Road to Findout’ en los EE. UU. Parece que no continuará según lo programado en octubre», escribió el cantante/autor en un comunicado.

«Esperando meses para las aprobaciones de visa, mantuvimos fuera el tiempo que pudimos. Sin embargo, en este punto, la logística de producción necesaria para mi programa no se puede organizar a tiempo. ¡Estoy realmente molesto! No menos importante para mis fanáticos que compraron boletos e hicieron planes de viaje para verme actuar.

«El público norteamericano aún puede tener la oportunidad de ver la gira si finalmente llegan las aprobaciones de visas. Esas fechas estarían a algún momento debido a otros planes de gira de viajes, pero, con suerte, los fanáticos podrán subir a la ruta del tren de paz en algún momento en el futuro.

«Mientras tanto, los retrasos en el recorrido no deberían afectar el libro, que aún podrá disfrutar … el beneficio obvio de ser: ¡los libros no necesitan visas!»

Yusuf no especificó ninguna razón para los retrasos en la visa, pero teniendo en cuenta el clima actual en los EE. UU., Parece posible que ciertas declaraciones que hizo hace décadas, en 1989, apoyó públicamente el Ayatollah Khomeini para la muerte de la muerte del autor de Salman Rushdie por presunto que el Islam en su rol de «versos satánicos», aunque ha dicho que sus declaraciones fueron inquietantes.

El cantante y compositor (que cambió su nombre a Yusuf Islam después de abrazar la fe musulmana), mejor conocida por sus éxitos de los años 70 como «Morning Broken» y «Wild World», ha suavizado sus posturas y en 2020 Haim, Dave Matthews, Jack Johnson y Feist estuvieron entre más de 40 artistas que interpretaron sus canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones de las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones en las canciones. Festival Catsong, mantenido virtualmente durante la pandemia.

Las memorias de Yusuf «Cat on the Road to Findout» se lanzarán en el Reino Unido el 2 de octubre.