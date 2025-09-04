Yusril pidió a todos los sospechosos que demostraran el caos de ‘caballero’ para enfrentar el proceso legal

Jueves 4 de septiembre de 2025 – 23:00 Wib
Yakarta, Viva – Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra Preguntando al director de la Fundación Lokataru Delpedro Marhaen y sospecha de suspensión de incitación manifestación otros para enfrentar todo el proceso legal que existe con hidalgo.
También alentó a Delpedro y otros sospechosos a poder luchar de acuerdo con el proceso legal existente, a saber, a través del juicio previo si la determinación del estado del sospechoso se consideraba incorrecto.
«La resistencia legal se lleva a cabo un caballero. Si de hecho nos atrevemos a hacer algo cuando enfrentamos un proceso legal, lo enfrentamos», dijo Yusril a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, el jueves 4 de septiembre de 2025.
Con este mecanismo, el proceso de prueba se puede hacer de manera justa ante el tribunal.
«Puede usar defensores para refutar todo eso, diciendo que en realidad no hay suficiente evidencia, etc.
«Por ejemplo, hay aspectos que se sospechan, por ejemplo, incitación en ella, luego los investigadores tienen derecho a pensar que sí. Pero las personas sospechosas también tienen derecho a negarla, así que llevan a cabo de manera justa», explicó Yusril.
Para tener en cuenta, Delpedro fue arrestado y nombrado como sospechoso por la Policía Metropolitana de Yakarta bajo sospecha provocación Para la destrucción de la manifestación en Yakarta el 25 de agosto de 2025.
Delpedro se encontró que estaba expuesto al artículo
