Yusril-Ootto acordó que el equipo de investigación independiente no necesitaba formarse

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Correcciones (Ministro de Derechos Humanos de Coordinación) Yusril Ihza Mahendra Evaluar la formación del equipo investigación independiente para investigar caos La manifestación hace algún tiempo no fue urgente.

Razón, evalúa aparato Los agentes de la ley han seguido los actos de violencia durante una serie de manifestaciones. El seguimiento se considera apropiado para responder a los actos de violencia que surgen.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

«Puede garantizar que se haya dado un paso firme contra los involucrados en una manifestación que terminó con el caos hace algún tiempo», dijo Yusril a periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Además, Yusril dijo que la formación del equipo de investigación independiente tomaría tiempo. Mientras tanto, el gobierno a través del equipo de aplicación de la ley ha seguido una serie de manifestaciones. Por lo tanto, Yusril evaluó que no era necesaria la formación de un equipo independiente.

«Entonces, creo que en lugar de esperar mucho tiempo para formar TGPF, creo que es mejor para nosotros usar a los funcionarios de la ley existentes, trabajar más rápidamente de lo que demoramos. A menos que, por ejemplo, un país silencioso no haga nada, solo formó TGPF», dijo.

En la misma ocasión, el viceministro coordinador de los derechos humanos imipas Otto Hasibuan También evalúa que el equipo de investigación independiente no se ha formado con urgencia. Porque la policía ha trabajado bien manejando manifestaciones.

«En este momento no hemos visto la urgencia porque la policía ha funcionado bien», dijo Otto.

La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Sin embargo, se entregó completamente al presidente Prabowo Subianto para tomar la decisión.

«Sí, esa es la decisión del presidente, porque debe considerarse si debe formarse un equipo de investigación o no. Pero eso será algo que se discutirá de manera diferente, por supuesto», dijo Otto.