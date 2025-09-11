Yusril dijo que el TNI no podía informar al ferry Irwandi, sugerir diálogo

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación (Menko) LeyHam, Inmigración y Correccional (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra afirmó la institución TNI No se puede informar el contenido del creador, Ferry Irwandi a la policía. También mencionó la decisión del Tribunal Constitucional (MK) que declaró que la institución no podía informar Buena contaminación.

En cambio, continuó Yusril, el delito de queja se puede hacer si la víctima es un individuo o individuo, no una institución.

«Según la decisión del Tribunal Constitucional, la decisión no es una institución institucional como el TNI, solo las personas que pueden, no las instituciones, por lo que creo que este problema se ha resuelto», dijo Yusril a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Yusril sugirió que el espacio abierto de TNI para diálogo con el CEO del Proyecto Malacca. En cambio, dijo, tomando acciones legales relacionadas con la supuesta difamación.

«Si el TNI siente que hay cosas que deben explorarse, sugiero que el TNI tenga un diálogo con el ferry para que comprenda lo que realmente presenta y él quiere», dijo Yusril.

«Ahora respondemos positivamente como parte de la independencia que expresa opiniones. Lo importante es que hay un diálogo puente primero, si el paso legal es un último paso, si no se pueden tomar otras carreteras», agregó.

Para obtener información, la sede de TNI abre votos sobre los pasos legales que se están estudiando relacionados con el presunto delito penal cometido por el CEO del Proyecto Malacca, Ferry Irwandi.

El TNI enfatizó que cada paso legal se llevará a cabo cuidadosamente refiriéndose a las reglas aplicables. El jefe del Centro de Información de TNI, General de Brigadier (MAR) Freddy Ardianzah explicó que su partido examinó la decisión del Tribunal Constitucional (MK) número 105/PUU-XXII/2024 sobre la ley ITE. El veredicto confirma que el informe de difamación solo puede ser realizado por individuos que son perjudicados, no instituciones.

Comandante de la Unidad Siber (Dansatsiber) Tni Brigadier General Jo Sembiring

«Con la decisión del MK 105/2024, el TNI también considerará los pasos cuidadosamente legales de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

Según Freddy, los presuntos hallazgos de la Patrulla Cibernética no solo desacreditaron el TNI, sino que también tenían el potencial de dividir la comunidad y las ovejas en boxes entre los TNI y Polri.

«Hacemos hincapié en que este paso legal no es únicamente en interés de la institución TNI. Sino para mantener la dignidad y el honor de todos los soldados TNI donde sea que estén y se asignen, además de mantener la estabilidad nacional de la unidad y la seguridad nacional», dijo.