Yusril dijo que el equipo de reforma de la policía nacional fue anunciado el más largo octubre de 2025

Yakarta, Viva – Ministro de coordinación de cenitas legales, de derechos humanos, inmigración y correccionales (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dijo Comité Reforma Polri formado Presidente Prabowo Subianto se anunció más tarde a mediados de octubre de 2025.

«Creo que tal vez a la última a mediados de octubre se anunciará la Comisión (Comité, ed.) Reforma policía «Yusril dijo, mencionando la finalización del Comité de Reforma de la Policía Nacional, esperando el regreso del presidente de las visitas al extranjero, durante una conferencia de prensa en Yakarta el viernes.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo visita Mako Brimob Kwitang Foto : Entre/Ho-Division of Public Relations Polri.

Dijo que se habían predicho varios nombres para llenar el comité en cuestión, como el ex Presidente del Tribunal Constitucional Jimly Asshiddiqie y el ex Ministro de Coordinación de Mahfud MD de Mahfud.

Yusril también señaló que participaría en el comité. «El presidente me dijo:» Estamos formando inmediatamente un comité de comisión o reforma policial para nosotros lo antes posible para llevar a cabo reformas lo antes posible «. … Él (el presidente) dijo ‘Prof.

El ministro coordinado, Yusril, dio la bienvenida al discurso de la reforma policial. En este caso, destacó la ley de la policía nacional que no había sido revisada durante mucho tiempo y el desempeño de la policía que recibió críticas comunitarias.

«Muchas acusaciones negativas contra nuestra policía que pueden ser correctas, no pueden realmente. Por lo tanto, agradezco y estamos muy contentos. Yo, como ministro, por supuesto, obedezco las instrucciones del Presidente para formar el comité de reforma», dijo.

El Ministro de Coordinadores dijo además que el Comité de Reforma de la Policía Nacional formado por el Gobierno y el Equipo de Transformación de Reforma de la Policía Nacional formado por el Jefe de Policía Nacional, Gen. Listyo Sigit Prabowo, trabajará entre sí.

Explicó que el equipo de transformación de reforma de Polri se centraría más en trabajar para mejorar la policía interna. El equipo, dijo, apoyaría al Comité de Reforma de la Policía Nacional formado por el presidente Prabowo.

Por lo tanto, dijo: «No te preocupes que haya una colisión, esto definitivamente funcionará entre sí». (hormiga)