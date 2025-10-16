Yusril asegura que la policía estará presente mañana en la sesión previa al juicio contra Delpedro

Jacarta – Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Correccionales Yusril Ihza Mahendra confirmó el partido Policía Metro Jaya Estará presente en la reunión. antes del juicio en segunda convocatoria.

Yusril así lo expresó en respuesta a una carta abierta escrita por Delpedro, subida a su cuenta de Instagram. @lbh_jakarta, Miércoles 15 de octubre de 2025.

En una carta escrita a mano el 14 de octubre de 2025 y subida a @lbh_Jakarta, Delpedro pidió al Ministro Coordinador Yusril poder garantizar que los investigadores estarán presentes en la audiencia preliminar inicial de su caso que se llevará a cabo mañana el viernes 17 de octubre de 2025.

Yusril dijo que las partes presentes en el juicio, ya sea el demandado, el investigador o no, dependerán de quién sea autorizado por el demandado de las filas de la policía de Metro Jaya.

Delpedro Marhaen

Explicó que la audiencia previa al juicio solo duró un máximo de siete días. Si el demandado, en este caso Polda Metro Jaya, representado por los investigadores o cualquier persona autorizada por ellos, no está presente, el juicio continuará.

Sin embargo, Yusril volvió a confirmar que la policía de Metro Jaya asistirá a la audiencia previa al juicio en la segunda citación. Según él, si en la primera llamada no estaban presentes, en la segunda era seguro que estarían presentes.

«Porque si no está presente, el juez continuará el juicio sin la presencia del demandado. La policía definitivamente sufrirá pérdidas», dijo Yusril cuando fue confirmado en Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Centrarse en las demandas previas al juicio

Además, el experto en derecho constitucional pidió a Delpedro sumarse sospechar Otros pueden centrarse y preparar el contenido de la demanda previa al juicio lo mejor posible.

Uno de ellos, dijo el Ministro Coordinador, es no mezclar demandas legales formales (formales) y materiales (materiales), y no entrar en los puntos principales del caso imputado a los sospechosos.

Con base en el artículo 77 del Código Procesal Penal (KUHAP), afirma que el objeto previo al juicio que se prueba es si la detención es legal o no, y si la detención es legal o no.

Después de una decisión del Tribunal Constitucional (MK), añadió Yusril, la fase previa al juicio también puede comprobar si la determinación del sospechoso es válida o no, incluso si el registro y la confiscación son válidos o no.

«La instrucción previa al juicio puede ser concedida, puede ser rechazada, también puede ser declarada inaceptable o Niet Ontvankelijke verklaard (NO), todo depende de los hechos y argumentos revelados en el juicio», afirmó.

Enfatizó que el gobierno y la Policía Nacional no intervendrán en el proceso legal en los tribunales, especialmente en el proceso previo a los sospechosos relacionados con las manifestaciones que terminaron en caos en agosto de 2025. Delpedro Marhaen y amigos.

El director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, junto con el personal de la Fundación Lokataru, Muzaffar Salim, el administrador Gejayan Summoning Syahdan Husein, y el estudiante de la Universidad de Riau y activista de las redes sociales, Khariq Anhar, presentaron un juicio previo al tribunal de distrito del sur de Yakarta sobre el proceso legal y la determinación de los sospechosos relacionados con la manifestación del pasado agosto.

La demanda previa al juicio de Delpedro se encuentra registrada con el número de expediente 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Los demandados o demandados en este caso son el director de investigación cibernética y el director de investigación criminal general de la policía de Metro Jaya.