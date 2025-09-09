Yusril abrió después de la reunión Delpedro en detención: en lugar de inocencia

Yakarta, Viva – Director Fundación Lokataru, Delpedro Marhaenno insistir culpable Aunque ha sido nombrado como sospechoso. Esto se reveló cuando el ministro coordinador de derecho, derechos humanos, inmigración y correccional, Yusril Ihza MahendraLlegue directamente al diálogo con los prisioneros en los centros de detención Polda Metro Jaya.

Yusril admitió que tuvo mucho tiempo para hablar con Delpedro. Pero en la reunión, el activista de los derechos humanos aún se negó a ser llamado culpable.

«Delpedro dijo que sobrevivió que era inocente, y dije que respetamos su establecimiento. Si la policía dice suficiente evidencia, no es suficiente evidencia más tarde, por favor tenga un título de caso para asegurarse de que», dijo Yusril a los periodistas el martes 9 de septiembre de 2025.



Director Fonadiense, Delpedro Marhaen Foto : Fundación Instagram/Lokataru

No solo eso, Yusril también mencionó la opción de justicia restaurativa en el caso Delpedro. Aun así, si el camino de la paz no se toma, entonces este caso sin duda continuará cortejando.

«Ahora, si se enviará a la Corte o no. O hay una justicia restauradora entre el investigador y el sospechoso delpedro. Incluso si no, digo que sí, debe enfrentar en el tribunal, enfrentar el proceso, el proceso legal se monitoreará para que realmente esté en el corredor legal correcto y que los derechos sean respetados y confirmados», dijo.

Para tener en cuenta, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.