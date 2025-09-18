Yurike Sanger, esposa del presidente Soekarno murió

Yakarta, Viva – La triste noticia provenía de la primera familia del primer presidente de la República de Indonesia, Soekarno. Yurike SangerLa mujer conocida como la ocho esposa del proclamador, falleció el miércoles 17 de septiembre de 2025, a la edad de 81 años.

Las noticias de la muerte de Yurike fueron entregadas directamente por su hijo, Yudhi Sanger, a través de cargas en Instagram. Con plena emoción, liberó a la madre que había estado luchando contra la enfermedad. ¡Desplácese para obtener más información!

«Adiós, la amada mamá de mamá, Yudhi, que cuidará a mamá allí.

Yurike exhaló su último aliento en el Hospital San Gorgonio Memorial, California, Estados Unidos, después de mucho tiempo luchando con cáncer de seno.

«Murió a la Sra. Yurike Sanger en el Hospital Sangorgonio Memorial, California, EE. UU. A la edad de 81 años», dijo Yudhi, confirmando la ubicación y el momento de la partida de la madre.

El cuerpo del fallecido será devuelto a la patria y enterrado en la funeraria del Hospital Fatmawati, South Yakarta. Sin embargo, la certeza del tiempo de llegada todavía está esperando más información.

De POSO al Palacio del Estado

Yurike Sanger nació en POSO, Central Sulawesi, en 1945. Tenía una sangre alemana mixta de su padre y Manado de su madre, lo que lo hizo parecer encantador. Su reunión con Bung Karno tuvo lugar en 1963, cuando todavía era estudiante y se unió a las filas de Bhinneka Tunggal Ika. El encanto adolescente de Yurike logró atraer la atención del líder de la nación.

Hace solo un año, precisamente el 6 de agosto de 1964, Sukarno se casó con Yurike en un simple evento en la residencia de la familia de la novia. En ese momento, solo tenía 19 años, mientras que Bung Karno tenía 63 años.

Su segundo matrimonio tuvo lugar en medio de una agitación. Sin embargo, en estos tiempos difíciles, Yurike era realmente conocido como una figura que dio calma y fielmente acompañó a Bung Karno hasta el final de su poder.

Una esposa que nunca ha sido dispersa

No hay un registro oficial de divorcio entre Bung Karno y Yurike. Es decir, el estatus de Yurike como esposa legítima permanece adjunta hasta que el primer presidente de la República de Indonesia murió el 21 de junio de 1970.

Ahora, con la partida de Yurike Sanger, se cerró la hoja de historia personal de otro Bung Karno. Su viaje de vida, de una joven de POSO para formar parte de la familia extendida del proclamador de la nación, siempre será recordado como parte del mosaico histórico indonesio.