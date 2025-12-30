Yunus llora a Khaleda Zia y la llama «gran guardiana» de la democracia de Bangladesh







Asesor principal del gobierno interino de Bangladesh Muhammad Yunus El martes describió a la ex primera ministra Khaleda Zia como una «gran guardiana» cuyo papel en el camino democrático del país será recordado para siempre, y expresó su profundo pesar por su muerte.

En un mensaje de condolencia publicado en su cuenta X, Yunus dijo que estaba «profundamente entristecido y desconsolado» por el fallecimiento de Zia, señalando que la nación había perdido no sólo a un líder político sino a una destacada estadista que representaba un capítulo importante en la historia de Bangladesh.

Con el fallecimiento de Zia, «la nación ha perdido a un gran guardián», afirmó.

Zia, antiguo jefe del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y tres veces primer ministro, murió alrededor de las 6 am, hora local, después de una enfermedad prolongada en el Hospital Evercare de Dhaka.

Ella tenía 80 años.

Yunus destacó el papel de Zia en el establecimiento de la democracia y el fomento del multipartidismo político la cultura y la salvaguarda de los derechos del pueblo serán recordados para siempre.

«A través de su liderazgo intransigente, la nación fue liberada repetidamente de condiciones antidemocráticas e inspirada para recuperar la libertad. La nación recordará sus contribuciones al país y a su gente con respeto», dijo.

A pesar de las diferencias políticas, dijo Yunus, su largo recorrido político, dedicado al bienestar nacional, el liderazgo orientado al pueblo y la firme determinación, mostraron consistentemente el camino a seguir.

«Con su muerte, Bangladesh ha perdido a una estadista experimentada y probada», afirmó.

Al recordar su vida política, Yunus dijo que Zia fue la primera mujer primera ministra de Bangladesh y «lideró la lucha para restaurar la democracia contra la autocracia».

Su «fuerte liderazgo jugó un papel decisivo en la caída del régimen autocrático de nueve años de SM Ershad», afirmó Yunus.

Dijo que después de convertirse en primer ministro en 1991, Zia sentó una base sólida para la economía a través de la liberalización.

Durante lo que describió como Sheikh Hasina «gobierno fascista», dijo Yunus, Zia surgió como un «símbolo único de lucha y resistencia», inspirando a la nación a través de su postura firme.

El Asesor Principal alegó que, debido a su éxito político, Zia fue víctima de una «venganza política extrema» y fue condenada a 17 años de prisión en lo que llamó «casos falsos y fabricados» y soportó largos períodos de encarcelamiento.

Yunus expresó su más sentido pésame a la afligida familia de Zia y a los líderes y activistas del BNP. Calificando su muerte como una pérdida irreparable para la nación, instó a la gente a mantener la calma y la paciencia y pidió a los ciudadanos que oren por los difuntos. líder.

