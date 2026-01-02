Yunus dice que el funeral de Khaleda Zia mostró la unidad de la SAARC en medio de las tensiones regionales







El principal asesor de Bangladesh, Muhammad Yunus, dijo el jueves que «el espíritu de la SAARC está vivo», subrayando que las naciones del sur de Asia se unieron para compartir el «dolor y la tristeza» del país en el funeral del ex primer ministro. Khaleda Zia. Los principales líderes de todo el sur de Asia, incluido el ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, asistieron al funeral de Zia en Dhaka el miércoles.

En una declaración publicada en las redes sociales, la oficina del Asesor Principal dijo que Yunus estaba «profundamente conmovido» por el respeto mostrado por los estados miembros de la SAARC hacia el tres veces primer ministro y la segunda jefa de gobierno musulmana del mundo. Durante las reuniones con los líderes del sur de Asia que estaban de visita, Yunus enfatizó repetidamente la necesidad de revivir la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional (SAARC), dijo.

`Ayer fuimos testigos del verdadero espíritu de la SAARC en el funeral. El espíritu de la SAARC sigue vivo», afirmó durante su reunión con Maldivas Ministro de Educación Superior, Trabajo y Desarrollo de Capacidades, Ali Haider Ahmed. Durante su reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, Yunus dijo que la SAARC estaba «en acción» el miércoles. «Compartimos juntos nuestro dolor y nuestra tristeza», le dijo a Herath.

El grupo regional comprende Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Yunus también recordó su intento de convocar una reunión informal de líderes de la SAARC al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. «Quería celebrar una reunión entre los líderes de la SAARC, aunque sólo fuera por cinco minutos», dijo, expresando la esperanza de que la SAARC se revitalizara como una plataforma significativa para casi dos mil millones de personas en el sur de Asia.

La SAARC ha permanecido en gran medida inactiva desde 2016, con sus cumbres bienales estancadas después de la última celebrada en Katmandú en 2014. La Cumbre de la SAARC de 2016 se celebraría en Islamabad. Pero después del ataque terrorista contra un campamento del ejército indio en Uri, Jammu y Cachemira, el 18 de septiembre de ese año, la India expresó su incapacidad de participar en la cumbre debido a las «circunstancias prevalecientes».

La cumbre fue cancelada después de que Bangladesh, Bután y Afganistán también se negaran a participar en la reunión de Islamabad. India había descartado cualquier posibilidad inmediata de reactivación de la SAARC en vista del «conjunto de herramientas» de Pakistán para utilizar el terrorismo de diferentes maneras, incluso contra otros miembros del bloque. Además de Jaishankar, Herath y Ahmed, el presidente de la Asamblea Nacional de Pakistán, Sardar Ayaz Sadiq, y el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Bala Nanda Sharma, también asistieron al funeral de Zia, que murió en Dhaka el martes tras una prolongada enfermedad. Ella tenía 80 años.

