Yung Miami muestra apoyo para Diddy en la carta de sentencia

El miiamiLa rapera nacida Caresha Brownlee, y la mitad del dúo de hip-hop City Girls, ha escrito una carta de apoyo para Sean «Diddy» Combs Antes de su sentencia por cargos de prostitución la próxima semana. La artista y ex novia de Combs lo elogió como una figura de «amorosa, genuina, solidaria y alentadora», suplicando al juez: «Pertenece en casa, con su familia».

Miami estaba en una relación con Combs de aproximadamente 2021 a 2023, y señala cómo Combs la apoyó personal y profesionalmente. Ella lo destaca específicamente invitándola a la Gala Met en 2023, y señala cómo le dio una plataforma para su podcast «Caresha por favor». Revuelta (Combs renunció como presidente de la compañía de televisión y medios en junio de 2024).

Combs fue declarado culpable a principios de este año por dos cargos de transporte por delitos graves para participar en la prostitución. Fue absuelto por el tráfico sexual y los cargos de extorsión.

«Detrás de escena, era amoroso, genuino, solidario y siempre alentador», escribió Miami. «Él creía en mí, me empujó a crecer y me enseñó cómo ser una mejor mujer de negocios. Me ayudó a encontrar el equilibrio entre perseguir mis sueños y estar presente para mi familia, porque eso es lo que hizo, no importa cuán ocupado estuviera, nunca perdió vacaciones o momentos especiales con su familia».

También mencionó el «trabajo interno real» filantrópico de Combs, incluida su decisión de «controlarse a la gestión de la ira, comenzar la terapia y comprometerse con la curación física a través de la terapia».

La carta de Miami fue una de las 75 en apoyo de los peines antes de su sentencia, donde enfrenta un máximo de 20 años de prisión.