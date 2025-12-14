Yuka finalmente abre su voz y niega los rumores de tener una aventura con Jule

VIVA – Rumores de supuesta infidelidad que arrastran nombres Yusman Kusuma alias Yuka Y Navidad Finalmente obtuve una respuesta directa. Luego de convertirse en un tema candente de conversación en las redes sociales, Yuka apareció a través de un video aclaratorio en TikTok para aclarar diversas acusaciones que se estaban difundiendo de manera desenfrenada en los espacios públicos.

En su declaración, Yuka enfatizó que su relación con Jule no era más que una simple amistad. Sintió la necesidad de hablar para que más partes no malinterpretaran y juzgaran la situación sin conocer el contexto real. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Aya Balqis, Yuka y Jule

«Hola a todos, quiero aclarar algo que recientemente ha recibido atención pública. Hice este video para explicarlo para que no muchos de ustedes lo malinterpreten», dijo Yuka en su video aclaratorio citado de TikTok @yusmankusumaa el lunes 15 de diciembre de 2025.

Yuka niega firmemente tener una relación especial con Jule. Según él, su relación con Jule era simplemente la de un amigo común y corriente. Esta afirmación es también la principal confirmación al responder a las acusaciones de infidelidad que están siendo ampliamente discutidas.

«En primer lugar, Jule y yo somos sólo amigos», dijo.

Una de las cosas que más destacó el público fue la decisión de Yuka de cambiar el nombre de contacto de Jule en su celular. También admitió que esto efectivamente había sucedido.

«Si la pregunta de ayer sobre mí cambia el número de contacto de mi teléfono, sí, admito que es verdad», dijo.

Sin embargo, Yuka enfatizó que esta acción no estaba relacionada con una relación ilícita como lo reveló su pareja, Aya.

«Pero necesito aclarar esto, no es porque haya una relación extraña ni nada por el estilo», enfatizó.

Según Yuka, esta decisión fue provocada por los problemas internos que enfrentaba, especialmente con su pareja.

«En realidad, esto comenzó por un problema interno entre Aya y yo, que ya no era bueno», explicó.

Yuka también se dio cuenta de que el nombre de Jule estaba actualmente en el punto de mira negativo. Esa fue la razón por la que cambió el nombre de contacto de Jule en su teléfono celular. Admitió que sólo quería evitar malos prejuicios por parte de las personas que lo rodeaban.