YouTube TV y Disney llegan a un acuerdo que pone fin al apagón de dos semanas de ESPN y ABC

ESPNABC y otros disney Las cadenas de televisión están volviendo a youtube televisión.

Google y Disney finalmente pusieron fin a su enfrentamiento, anunciando el viernes un acuerdo sobre precios y términos para un contrato de transporte renovado para YouTube TV. Las redes de Disney Se apagó el servicio de televisión por Internet justo antes de la medianoche, hora del Este, del jueves 30 de octubre.después de que las dos partes permanecieran alejadas en un acuerdo antes de la expiración del contrato anterior.

En un comunicado, YouTube dijo el viernes: «Estamos felices de compartir que hemos llegado a un acuerdo con Disney que preserva el valor de nuestro servicio para nuestros suscriptores y la flexibilidad futura en nuestras ofertas. Los suscriptores deberían ver canales como ABC, ESPN y FX regresando a su servicio a lo largo del día, así como cualquier grabación que estuviera previamente en su biblioteca. Nos disculpamos por la interrupción y apreciamos la paciencia de nuestros suscriptores mientras negociamos en su nombre».

El acuerdo reemplaza su acuerdo de distribución anterior, firmado en diciembre de 2021 después de un apagón de dos días.

El domingo (9 de noviembre) YouTube comenzó a emitir Créditos únicos de $20 para clientes de YouTube TV por la pérdida de la programación de Disney.con la esperanza de que ayude a evitar las cancelaciones de los usuarios.

Muchos suscriptores de YouTube TV abandonaron el servicio por frustración. Según una encuesta realizada la semana pasada, El 24% de los usuarios de YouTube TV dijeron que habían cancelado o tenían la intención de cancelar sus cuentas. sobre el apagón de Disney. Un representante de YouTube dijo que «si bien la pérdida de suscriptores siempre es lamentable, ha sido manejable y no se alinea con los hallazgos de esta encuesta». Disney también recibió un golpe perder más de 4 millones de dólares por día durante el apagónsegún una estimación de los analistas de Morgan Stanley.

Google había dicho que Disney estaba pidiendo un aumento de tarifas sin precedentes para el conjunto completo de canales ESPN, estaciones locales ABC, FX, Disney Channel, Freeform, Nat Geo y más, mientras que Disney afirmó que el gigante tecnológico se «negaba a pagar tarifas justas por nuestros canales». Según Google, Disney estaba tratando de «reiniciar» el precio de mercado de su programación (para poder cobrar tarifas igualmente más altas en próximas renovaciones con otros distribuidores de televisión paga) y que Disney estaba insistiendo en que YouTube TV tomara la línea completa de redes de Mouse House. Los equipos de negociación estuvieron dirigidos por el vicepresidente ejecutivo de distribución de plataformas de Disney, Sean Breen, y la directora comercial de YouTube, Mary Ellen Coe.

La eliminación de las redes de Disney de YouTube TV se produjo un día antes de un ajetreado sábado 1 de noviembre para el fútbol universitario, mientras los principales equipos enfrentan competencias cruciales, muchas de ellas transmitidas por ESPN y ABC. A la luz del apagón, ESPN hizo que su programa previo al juego de fútbol “College GameDay” esté disponible de forma gratuita para verlo a través de una transmisión en vivo en X. Los clientes de YouTube TV también se perdieron dos transmisiones de “Monday Night Football” en ABC y ESPN. (YouTube señaló a los usuarios que podían ver toda la programación de ESPN en el servicio de suscripción ESPN Unlimited).

Junto con los canales en vivo de Disney, las grabaciones DVR de la programación del conglomerado de medios de los clientes de YouTube TV fueron eliminadas, como es habitual en este tipo de disputas. Con la renovación del acuerdo, los suscriptores de YouTube TV recuperarán el acceso a las grabaciones que anteriormente estaban en su biblioteca, según YouTube.

Los copresidentes de Disney Entertainment, Dana Walden y Alan Bergman, y el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, abordaron el punto muerto en varios memorandos dirigidos al personal. «YouTube TV y su propietario, Google, no están interesados ​​en llegar a un acuerdo justo con nosotros», afirman los ejecutivos. escribió en un correo electrónico del 31 de octubre. «En cambio, quieren usar su poder y recursos extraordinarios para eliminar la competencia y devaluar el contenido que les ayudó a construir su servicio».

Mientras tanto, antes de la noche de las elecciones de este año (4 de noviembre), Disney pidió a Google que restableciera ABC en YouTube TV por un día para servir al «interés público». Google se negó y, en cambio, sugirió que Disney permite que YouTube TV haga disponibles ABC y ESPN mientras que ambas partes continuaron las conversaciones porque esos son “los canales que la gente quiere”. Disney no aceptó la idea.

El conflicto entre Disney y Google se hizo público el 23 de octubre, cuando Disney comenzó a alertar a los espectadores que sus redes podrían ser eliminadas de YouTube TV.

Disney ha enfrentado otras negociaciones difíciles con los distribuidores en medio de la transición a ESPN Unlimited, el servicio de transmisión independiente. lanzado en agosto eso incluye todo lo que hay en la programación del programador de deportes y su inversión continua en Disney+ y Hulu.

En 2023, las redes de Disney sufrieron un apagón de 10 días en los sistemas de cable de Charter Communications en una pelea similar por el precio. A resolver el acuerdo de la CartaDisney permitió a los suscriptores de TV de alto nivel de Charter acceder a Disney+ y a la aplicación de streaming ESPN+. En 2024, ESPN y otras redes de Disney dejaron de emitir DirecTV durante casi dos semanas antes de llegar a un nuevo acuerdo. En octubre, Disney y Comcast llegaron silenciosamente a un acuerdo de renovación de transporte.

Google ha encontrado no poca fricción en las conversaciones de renovación de acuerdos este año para YouTube TV. Otros programadores que han peleado con la empresa de Internet incluyen Paramount Global (ahora Paramount Skydance), Fox Corp. y NBC Universal – cada uno de los cuales llegó a un nuevo acuerdo sin ningún apagón. A finales de septiembre, YouTube TV eliminó UnivisionGoogle alegó que los aumentos de precios solicitados por la empresa matriz TelevisaUnivision estaban drásticamente fuera de línea con la audiencia en la plataforma.

YouTube TV es el servicio de televisión por Internet más grande de EE. UU. y se estima que tiene más de 10 millones de suscriptores. El siguiente es Disney, que la semana pasada cerró un acuerdo para fusionar su negocio Hulu + Live TV con Fubo; En conjunto, tienen casi 6 millones de suscriptores en América del Norte. Google había afirmado que las tácticas duras de Disney sobre un acuerdo de YouTube TV estaban «beneficiando a sus propios productos de televisión en vivo, incluidos Hulu + Live TV y Fubo».