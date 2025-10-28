YouTube TV agrega los canales Bloomberg TV+ y Bloomberg Originals

de google youtube televisión está agregando dos canales de Medios Bloomberg a su cartel, uno con informativos en directo las 24 horas y otro con series y documentales originales del medio.

Es el primer acuerdo de distribución entre Bloomberg Media y YouTube TV. La noticia llega como Google y Disney siguen enzarzados en una disputa sobre los términos de una renovación de YouTube TVlo que llevó a Disney la semana pasada a comenzar a alertar a los espectadores que el servicio de transmisión podría abandonar ESPN, ABC y otras redes.

YouTube TV lanzará el 28 de octubre Bloomberg TV+, que ofrece cobertura en vivo de noticias comerciales y financieras de última hora, y Bloomberg Originals, que presenta una serie de series y documentales originales. Ambos comenzarán a funcionar aproximadamente a la 1 p.m. ET del martes. Ambos canales estarán disponibles como parte del plan básico de YouTube TV. Bloomberg TV+ será el primer canal de noticias de 24 horas en YouTube TV entregado en 4K UHD.

YouTube TV tiene un precio de $82,99 mensuales para el paquete básico con TV en vivo y bajo demanda de más de 100 canales. Es el servicio de televisión paga por Internet más grande de EE. UU. y se estima que tiene más de 10 millones de suscriptores.

«Más de 60 millones de personas en promedio ven la programación de Bloomberg mensualmente, y agregar suscriptores de YouTube TV a nuestra audiencia de líderes empresariales es un gran paso hacia un crecimiento continuo», dijo el director de información de Bloomberg Media, Roman Mackiewicz. «Los espectadores navegan por los rápidos cambios en los mercados, la geopolítica y la tecnología todos los días, y este acuerdo nos ayuda a llegar a ellos en otra plataforma innovadora, para guiar sus decisiones laborales y de riqueza personal más importantes».

Paul Snow, jefe de asociaciones de medios de YouTube, agregó: «Estamos orgullosos de darle la bienvenida a Bloomberg a YouTube TV, basándose en nuestro compromiso de llevar a los suscriptores noticias, deportes y entretenimiento esenciales a través de nuestra amplia gama de canales. A través de esta asociación, los suscriptores de YouTube TV ahora tienen acceso a la cobertura comercial de alta calidad de Bloomberg TV para ayudarlos a mantenerse actualizados e informados».

Bloomberg TV+ presenta programas de noticias diarios emblemáticos que incluyen “Surveillance”, “Open Interest”, el programa tecnológico recientemente relanzado “Balance of Power”, “The Close”, “Horizons: Middle East and Africa”, “Insight With Haslinda Amin”, “The Pulse With Francine Lacqua”, “The China Show” y “Wall Street Week”. Contenido de noticias selecto de Bloomberg Live Events, incluido el próximo Foro de Nueva Economía de Bloomberg en Singapur (del 19 al 21 de noviembre), estará disponible en BTV+.

Desde el lanzamiento de su estudio de contenido Bloomberg Originals y su transmisión dedicada en enero de 2023, la marca ha desarrollado y presentado 26 series originales y largometrajes documentales que cubren negocios a través de la lente de la tecnología, el clima, la cultura y los deportes. Entre ellos se incluye “Una guía optimista sobre el planeta” con el actor Nikolaj Coster-Waldau (conocido por “Juego de tronos”), que estrenó su segunda temporada el 22 de octubre. El programa sigue los viajes de Coster-Waldau por el mundo para reunirse con personas “que están ayudando a impulsar a la humanidad hacia un futuro más brillante y sostenible”, según el logline de la serie.

Otros originales incluyen “The Deal With Alex Rodriguez and Jason Kelly” y “The Circuit With Emily Chang”, ambos en su tercera temporada; “Can’t Look Away”, basado en el reportaje de investigación de la periodista de Bloomberg News Olivia Carville; y “El futuro con Hannah Fry”, que en junio ganó el primer Emmy de noticias y documentales de Bloomberg en la categoría de ciencia y tecnología.

Bloomberg Media opera oficinas e instalaciones en mercados como Nueva York, Londres, Dubai, Tokio y Johannesburgo. Recientemente abrió nuevos estudios en Seúl y Mumbai, y próximamente se abrirá otro en Doha.

En la foto de arriba: “Una guía del planeta para optimistas” de Bloomberg con Nikolaj Coster-Waldau