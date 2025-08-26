YouTube sigue siendo el mejor streamer más visto, por nielsen

YouTube detuvo más audiencia que cualquier servicio de transmisión durante el mes de julio, según NielsenInforme de calibre mensual. Este es el sexto mes consecutivo en el que el sitio gratuito de compartir videos ha salido a la parte superior del ranking de Nielsen, esta vez logrando el 13.4% de toda la visualización de televisión.

Ese total es doblemente impresionante en el contexto del alcance general de la plataforma. Nielsen solo mide la audiencia en las pantallas de televisión, pero YouTube cumple con una parte considerable de su audiencia en dispositivos móviles, presumiblemente más que compañías como Netflix y Disney, por lo que su verdadera proporción de la audiencia de transmisión es probablemente aún mayor.

La clasificación en el número 2 después de YouTube fue Disney. A través de sus dos serpentinas, Hulu y Disney+ (que estarán combinado en una aplicación el próximo año), Disney representó el 9.4% de la audiencia de televisión en julio. Según Nielsen, la diferencia de cuatro puntos entre YouTube y Disney es el mayor líder que ha tomado una compañía de medios desde que el medidor comenzó a rastrear el uso de TV por compañía en noviembre de 2023.

Como de costumbre, Netflix también ocupó un lugar entre los tres primeros, esta vez con el 8.8% de todo el uso de TV. Nielsen señala que tenía la mayor ganancia mensual en número de espectadores, saltando de su total de junio en 215,000 minutos observado, y que era la única plataforma para ver aumentos en cada demografía de visualización. En el número 9, el canal Roku tuvo la mayor ganancia proporcionalmente, con muescas del 2.8% de todos los televisores de televisión, un elevador del 7,5%.

«The Summer I Girl Betty» y «Bosch» Spin-off «Ballard» aumentó a Amazon al cuarto lugar con el 3.9% de todo el uso de la televisión, justo bajo su mejor plataforma del 4% en diciembre pasado.

Nielsen también señala que las tendencias en el medidor probablemente comenzarán a cambiar a medida que comience la temporada de televisión de otoño, con los deportes y el regreso de los proyectos de redes cambiando los hábitos de visualización del público.