YouTube para restablecer a los usuarios prohibidos para la negación de las elecciones, covid desinformación

YouTube Pronto permitirá que los creadores vuelvan a la plataforma que anteriormente fueron prohibidos sobre las políticas de contenido ahora retiradas, incluidas las que prohíben la información errónea sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y 2020 COVID-19. Un abogado de Alphabet, al revelar el movimiento, dijo el Administración de Biden Había presionado a la compañía de Internet para que tomara medidas enérgicas contra el contenido de YouTube con información sobre los funcionarios gubernamentales en el momento que creían que era una información errónea sobre Covid.

La noticia se incluyó en una «declaración de hechos» de Alphabet, el padre de YouTube y Google, enviado en respuesta a citaciones emitidas a la Compañía por el Comité Judicial de la Cámara, presidido por el Representante Jim Jordan (R-Ohio).

La carta enviada al comité, fechada el 23 de septiembre, fue firmada por el socio de King & Spalding, Daniel Donovan, un abogado que representa al alfabeto en el asunto. (Un representante de la compañía confirmó que la carta, publicada por el Comité Judicial de la Cámara, es auténtica).

«Las directrices de la comunidad de YouTube permiten una gama más amplia de contenido con respecto a Covid-19 y la integridad de las elecciones», dijo la carta. «Al reflejar el compromiso de la compañía con la libre expresión, YouTube brindará una oportunidad para que todos los creadores se unan a la plataforma si la compañía terminó sus canales por violaciones repetidas de Covid-19 y las políticas de integridad electoral que ya no están vigentes».

La carta continuó: «YouTube valora las voces conservadoras en su plataforma y reconoce que estos creadores tienen un alcance extenso y desempeñan un papel importante en el discurso cívico. La compañía reconoce que estos creadores se encuentran entre los que dan forma al consumo en línea de hoy, aterrizan entrevistas de ‘must-watch’, brindando a los espectadores la oportunidad de escuchar directamente a los políticos, celebridades, líderes empresariales y más».

En Publicar en x El martes, YouTube dijo: «Hemos tenido muchas preguntas sobre un camino de regreso a YouTube para que algunos creadores terminados configuren un nuevo canal. Este será un proyecto piloto limitado que estará disponible para un subconjunto de creadores además de aquellos canales terminados para las políticas que han sido desaprobados». El programa, que se lanzará oficialmente en unas pocas semanas, abarcará a los usuarios que habían sido prohibidos no solo bajo las prohibiciones de información errónea de las elecciones y covid, sino otras políticas ahora desaparecidas.

Según la carta, los altos funcionarios de la administración Biden, incluidos los funcionarios de la Casa Blanca, «realizaron un alcance repetido y sostenido al Alfabeto y presionó a la compañía con respecto a cierto contenido generado por el usuario relacionado con la pandemia Covid-19 que no violó sus políticas. Mientras la compañía continuó desarrollando y obteniendo sus políticas de forma independiente, los funcionarios de la administración de Biden continuaron presionando la compañía para eliminar el contenido no violativo de los usuarios no violativos.

La carta continuó: «A medida que las plataformas en línea, incluido el alfabeto, se enfrentaban a estas decisiones, los funcionarios de la administración, incluido el presidente Biden, crearon una atmósfera política que buscaba influir en las acciones de las plataformas basadas en sus inquietudes con respecto a la información errónea. Es inaceptable e incorrecto cuando cualquier gobierno, incluida la administración Biden, intenta que el intento de dictaminar la compañía modere el contenido y la compañía ha fallado consistentemente contra esos esfuerzos, lo que hace el gobierno, el intento de dictaminar.

Hace dos años, YouTube revirtió su Prohibir videos que afirmaron falsamente que Trump ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 2020. La plataforma de video anunció que al 2 de junio de 2023, «dejaría de eliminar el contenido que avanza las falsas afirmaciones que ocurrieron fraudes, errores o fallas generalizados en las elecciones presidenciales anteriores de 2020».

A partir de diciembre de 2024, YouTube había retirado completamente su política de información errónea Covid-19 para permitir la «discusión de varios tratamientos» para la enfermedad. Covid ahora cae bajo su marco de información errónea más amplia que cubre el contenido relacionado con las enfermedades infecciosas (incluida la influenza y el sarampión). En octubre de 2020, YouTube había anunciado un Prohibir videos que incluyan reclamos sobre las vacunas de coronavirus y tratamientos que contradecieron información de las autoridades de salud.

«No importa la atmósfera política, YouTube continuará permitiendo la libre expresión en su plataforma, particularmente en lo que se refiere a temas sujetos al debate político. El debate político y la discusión son de interés público», dijo la carta del abogado de Alphabet.

La carta agregó que YouTube no opera un programa de verificación de hechos. Sin embargo, en el pasado ha proporcionado Los «paneles» de verificación de hechos destinados a desacreditar las teorías de conspiración junto con socios de terceros.

La carta del abogado del alfabeto también dijo: «La compañía aprecia la responsabilidad del Comité Judicial de la Cámara, dirigido por el presidente Jim Jordan, y su papel fundamental en el avance del valor principal de la libertad de expresión.