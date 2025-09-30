YouTube, NFL London Creator Flag Football Game: Gunna, Aitch Captains

YouTube y el NFL están tomando su franquicia de fútbol de bandera de celebridades en el extranjero, con muchas travesuras y jugadas de trucos sin duda en la tienda, en un enfrentamiento inaugural de Londres con equipos rivales de creadores, artistas musicales, atletas y antiguos profesionales de fútbol.

El juego de fútbol de la bandera de la NFL en YouTube: London Edition tendrá lugar el sábado 11 de octubre, con una transmisión en vivo global gratuita en YouTube a partir de las 7 pm BST (2 pm ET). Los dos equipos serán capitaneados por el rapero con sede en Atlanta Gunna (Sergio Kitchens) y rapero inglés Aitch (Harrison Armstrong). El juego se transmitirá en vivo en el canal oficial de la NFL en este enlace y transmisión simultánea en los canales de los creadores Desestimado y Ross Smith.

YouTube y la NFL sostuvieron su Primer partido de fútbol de bandera este año en Nueva Orleans en Super Bowl LIXque obtuvo más de 6 millones de vistas en vivo para equipos dirigidos por Kai Cenat e Ishowspeed (también conocido como Darren Jason Watkins Jr.). Desde entonces, la liga y YouTube han extendido la asociación para incluir los próximos tres Super Bowls, así como los juegos internacionales.

El primer juego de fútbol de la bandera internacional de YouTube está diseñado para actuar como una ventaja en el juego de los Jets de Nueva York vs. de Denver de la NFL en el Tottenham Hotspur Stadium en el norte de Londres el domingo 12 de octubre. Más ampliamente, la franquicia está destinada a apoyar el compromiso de la NFL con el cultivo de fútbol global (antes del debut en el debut en los Olymes de Summer de 2028).

Team Gunna será mariscal de campo por la estrella de fútbol de la bandera Diana Flores y la ex pro Chad «Ochocinco» Johnson, con una lista con deshidrates, Khaby Lame, Calfreezy, Nella Rose, Speedy Morman, Jamie Laing y Sam Thompson. En el equipo del equipo Aitch, el ex mariscal de campo de la NFL Ryan Fitzpatrick tomará el campo unido por los compañeros de equipo Adam W, Ashlea Klam, Tommy Fury, Michael Dapaah, SV2, Mabel, Jay Cinco, AJ Greene y Phoebe Schecter. Además, el juego contará con algunos «invitados sorpresa», según YouTube.

Gunna dijo en un comunicado: «Estoy listo para traer mi energía al campo y liderar a mi equipo. Es genial asociarse con la NFL y YouTube en algo que une a las personas».

Aitch comentó: «Cuando la NFL me pidió que fuera capitán, me gaseé. Al ver cómo el fútbol americano ha explotado en el Reino Unido ha sido una locura, y ahora puedo jugar en el campo con algunos de los mejores atletas, creadores y artistas de todo el mundo».

El juego en vivo tendrá lugar en el Copper Box Arena, ubicado en el corazón del Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres, que fue un lugar clave durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012. Los fanáticos que desean ver el juego en persona el 11 de octubre pueden comprar boletos en Ticketmaster UK (disponible por menos de £ 15), con niños de 12 años y menores para asistir gratis.

El SportsCaster Kay Adams organizará un programa previo al juego en vivo, transmitiendo exclusivamente en YouTube a partir de las 7 pm BST. Unirse a ella será el corredor estrella de la NFL Maurice Jones-Drew junto con el jugador de fútbol inglés Dominic Solanke de Tottenham Hotspur como invitado especial. Durante el juego, el ex profesional de la NFL Andrew Hawkins entregará los aspectos más destacados del juego por juego y el presentador de televisión británico y DJ Maya Jama y el creador de YouTube Duke Dennis proporcionarán comentarios de color.

Los eventos de fútbol de la bandera de la NFL-youtube son parte de un mayor asociación entre los dos. YouTube, comenzando con la temporada 2023-24, se convirtió en el minorista estadounidense exclusivo del paquete de boletos dominical de la NFL. Esta temporada, YouTube organizó su primera transmisión exclusiva de la NFL el 5 de septiembre del juego de Chargers de Kansas City Chiefs-Los Angeles en São Paulo, Brasil, disponible para el público de todo el mundo.

«Tras el éxito de nuestro juego de fútbol de Flag Creator en Super Bowl Lix, estamos emocionados de traer esa misma mezcla de cultura y competencia al extranjero a Londres por primera vez», dijo Ian Trombetta, el vicepresidente sénior de marketing social e influencers de la NFL. «Con las leyendas de la NFL, los creadores globales y las estrellas de la música como Aitch y Gunna, todos comparten el campo, estamos creando una experiencia exclusiva del Reino Unido, mientras se conecta con los fanáticos de todo el mundo a través de transmisiones en vivo a medida que el fútbol de bandera continúa creciendo».

Alison Lomax, directora gerente de YouTube UK e Irlanda, agregó: «Los creadores de YouTube ahora son nombres conocidos en el mundo del entretenimiento. Unirlos con los increíbles artistas y las leyendas de la NFL en este juego de fútbol de bandera ciertamente darán a los londinenses, y todos los que verán en casa, un espectáculo increíble. Lo mejor: acercar los momentos más importantes de la cultura, los deportes y el entretenimiento mucho más cerca de los espectadores en todo el mundo «.

En la foto de la foto: Gunna (izquierda), Aitch