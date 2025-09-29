YouTube le pagará a Trump $ 22 millones para resolver la demanda sobre su suspensión de 2021

Alphabet, la empresa matriz de YouTubeha acordado pagar $ 22 millones al presidente Donald Trump Para resolver una demanda de 2021 que presentó sobre la suspensión de YouTube de su cuenta a raíz del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de los Estados Unidos.

Los términos del acuerdo se revelaron en una presentación judicial el lunes.

Los $ 22 millones «liquidarán y resolverán con el demandante Donald J. Trump todas y cada una de las disputas y reclamos que surgen o se relacionan con la acción, que ha dirigido a ser contribuido, en su nombre, con el fideicomiso del Mall Nacional, un 501 (c) (3) entidad exenta de impuestos dedicada a restaurar, preservar y elevar el Mall National, a la construcción de la construcción del estado de la Casa Blanca, dice el archivo de la Casa Blanca.

Alphabet también pagará $ 2.5 millones para establecer y resolver con otros demandantes: la Unión Conservadora Americana, Andrew Baggiani, Austen Fletcher, Maryse Veronica Jean-Louis, Frank Valentine, Kelly Victory y Naomi Wolf, “cualquiera y todas las disputas y reclamos que surgen o se relacionan con la acción, para ser distribuidos entre ellos de acuerdo con los términos de los acuerdos de acuerdo con los acuerdos. Demandantes «, según la presentación.

En julio de 2021, Trump demandó a Meta (entonces llamado Facebook), Twitter y Google A través de los movimientos de las compañías de Internet para suspender sus cuentas en sus plataformas. Trump alegó que las acciones eran «inconstitucionales» y violaron sus derechos de la Primera Enmienda, pero ese es un malentendido fundamental de lo que realmente dice la Constitución de los Estados Unidos. La Primera Enmienda prohíbe al gobierno restringir la libertad de expresión y no se aplica a las empresas privadas.

En enero de 2025, justo antes de que Trump asumiera el cargo de su segundo mandato presidencial, Meta acordó pagar $ 25 millones para resolver la demanda de Trump alegando censura Durante la suspensión del gigante de las redes sociales de sus cuentas de Facebook e Instagram después del ataque del 6 de enero de 2021.