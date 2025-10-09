YouTube lanza el programa ‘Segunda oportunidad’ para reintegrar a los usuarios prohibidos

De hecho, puede haber segundos actos en la vida de los estadounidenses. YouTube – pero no todos los que han sido expulsados ​​de la plataforma serán bienvenidos.

La plataforma de vídeos anunció oficialmente el jueves su programa “Segunda Oportunidad”. «A partir de hoy, algunos creadores previamente cancelados tendrán la oportunidad de solicitar un nuevo canal de YouTube», dijo YouTube en una publicación de blog.

Google el mes pasado había revelado planes para el programa de restablecimiento de YouTubelo que permitirá a los creadores volver a la plataforma que anteriormente estaban prohibidos, incluidos aquellos que infringieron las políticas ahora retiradas que prohíben información errónea sobre las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020 y el COVID-19.

«Sabemos que muchos creadores despedidos merecen una segunda oportunidad: YouTube ha evolucionado y cambiado en los últimos 20 años, y nosotros también hemos tenido segundas oportunidades para hacer las cosas bien con nuestra comunidad», decía la publicación. «Nuestro objetivo es implementar esto para los creadores que sean elegibles para postularse en los próximos meses, y agradecemos la paciencia a medida que avanzamos, revisamos cuidadosamente las solicitudes y aprendemos sobre la marcha».

Dicho esto, no todos los tipos de terminación de canal serán elegibles. YouTube dijo que el programa piloto del programa de restablecimiento no estará disponible para los creadores cancelados por infracción de derechos de autor. Tampoco son elegibles los usuarios «que hayan violado nuestras políticas de Responsabilidad del Creador», que describen conductas prohibidas que incluyen acciones «que intentan causar daño malicioso a otros» o «Participar en abuso o violencia, demostrar crueldad o participar en comportamientos fraudulentos o engañosos que conduzcan a daños en el mundo real».

Además, los creadores que eliminaron su canal de YouTube y/o cuenta de Google no podrán ver la opción «solicitar un canal nuevo» en este momento. Además, los creadores no son elegibles para solicitar un nuevo canal hasta un año después de la cancelación de su canal.

Según YouTube, durante las próximas semanas, los creadores elegibles comenzarán a ver una opción para solicitar un nuevo canal cuando inicien sesión en YouTube Studio en una computadora de escritorio con su canal previamente cancelado. Los creadores cuyas solicitudes sean aceptadas podrán crear nuevos canales. «Este es un nuevo comienzo en YouTube; al igual que muchas otras plataformas, puedes reconstruir tu comunidad a través de tu nuevo canal. También puedes volver a subir cualquiera de tus videos anteriores que estén dentro de nuestras Normas de la comunidad», dijo la plataforma.

YouTube dice que considerará «varios factores al evaluar las solicitudes de nuevos canales», como si el creador cometió «violaciones particularmente graves o persistentes de nuestras Normas comunitarias o Términos de servicio» o si la actividad del creador dentro o fuera de la plataforma «dañó o puede continuar dañando a la comunidad de YouTube, como canales que ponen en peligro la seguridad de los niños».

Además, YouTube señaló que los creadores siempre han tenido la opción de apelar la cancelación de un canal. «Si su apelación tiene éxito, su antiguo canal será restablecido. Si su apelación no tiene éxito, ahora tiene la opción de solicitar un nuevo canal un año después de que su canal haya sido cancelado», explica el blog.

YouTube señaló que ahora hay más de 3 millones de canales en el Programa de Socios de YouTube y que sólo en los últimos cuatro años ha pagado más de 100 mil millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios. «Como corazón de la economía de los creadores, YouTube ofrece una oportunidad increíble para que los creadores construyan no sólo una audiencia sino un negocio», decía la publicación del blog de la plataforma.