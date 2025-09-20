YouTube ha pagado Rp1,664 billones

Yakarta, Viva – Hay una razón por la cual la gente creador de contenido (creador de contenido) a menudo intenta mover a la audiencia a YouTube.

Leer también: Google AI despidió a cientos de trabajadores, el problema de los salarios y los sindicatos se convirtió en el centro de atención



Sí, porque YouTube es rentable. Servicios de transmisión gigante de propiedad Google Esto declaró que había pagado más de US $ 100 mil millones (RP1,664 billones) en los últimos cuatro años.

Ese mucho dinero se paga a los creadores de contenido, los artistas, a las compañías de medios. «No solo creamos una plataforma. Construimos la economía», dijo el CEO de YouTube, Neal Mohan, como se cita en el sitio CompatibleSábado 20 de septiembre de 2025.

Leer también: El caso de corrupción de Chromebook, pidió que revisara Google



Como se informa Compatible A principios de este año, el empleo entre los creadores de contenido creció 7.5 veces en los últimos años.

En la encuesta, la generación más joven también se identificó constantemente como un fabricante de contenido como un destino profesional popular.

Leer también: Los indonesios dependen de YouTube e Instagram



Aquí es donde YouTube logró desempeñar un papel muy importante en la construcción del ecosistema económico moderno de los creadores de contenido. Ser un contenido popular y/o fabricante de influencers en cualquier plataforma es realmente beneficioso.

Sin embargo, YouTube se considera ampliamente el sitio de redes sociales más rentables en términos de valor de «vista directa a pago».

Los creadores de contenido también ganan más dinero de las personas que miran YouTube en la televisión tradicional, en lugar de dispositivos móviles.

Google también informó que el número de canales de YouTube que produjeron más de US $ 100 mil (RP1.64 mil millones) de la pantalla de TV aumentó un 45 por ciento de año en año (YOY).

Por lo tanto, está muy claro que YouTube ya no es solo para serpentinas. De hecho, esta plataforma transmite el partido de la NFL, posiblemente el producto más grande de la cultura de los Estados Unidos (EE. UU.), Con gran éxito.

Sin embargo, si desea tener éxito como creador de contenido, YouTube sigue siendo un lugar que puede obtener ingresos lucrativos.