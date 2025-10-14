YouTube está remodelando una industria de animación global en constante cambio

El sector de la animación internacional ha vivido mejores días.

Una corrección del mercado en EE. UU., combinada con un panorama de puesta en servicio que aún no ha regresado a los niveles previos a la huelga (y probablemente nunca lo hará) ha repercutido en todo el mundo, provocando contracción e incertidumbre dentro de una industria que había pasado años expandiéndose para satisfacer la alguna vez insaciable demanda de streamers.

Irónicamente, el diverso ecosistema del sector nunca ha estado más alineado a la hora de diagnosticar el problema y señalar una solución. El consenso es claro: la animación necesita un respaldo más fuerte. La pregunta abierta es de dónde vendrá ese apoyo.

«Las emisoras y streamers tradicionales están recortando sus inversiones», afirma Katell France, CCO de Niños Mediawan & Familia. «Existe una brecha significativa entre dónde se ve la animación y cómo se financia, y hasta el momento no hay una solución clara para cerrar esa brecha. Esto crea tiempos desafiantes tanto para los productores como para los creadores, pero también ofrece una oportunidad para repensar y reinventar todo el modelo».

Reuniones recientes de la industria, desde el Foro de dibujos animados sesiones de coproducción en Toulouse para simplificar MipJunior en Cannes, se han reorganizado efectivamente en simposios que giran en torno a esa preocupación central, brindando a los delegados, todos enfrentando desafíos similares, una plataforma para compadecerse, coordinar y colaborar. Al mismo tiempo, estos acontecimientos han mostrado un espejo de un sector que se redefine en tiempo real.

La producción de ‘Gigantosaurus’ se detuvo después de que el productor Cyber ​​Group Studios entrara en liquidación netflix

En ningún otro lugar esos dolores crecientes se sienten más agudamente que en Francia, sede de ambos eventos y hogar de una de las industrias de animación más grandes del mundo después de Estados Unidos y Japón. El sector local está experimentando una fuerte corrección, ya que los estudios que se expandieron rápidamente durante los años de auge ahora enfrentan despidos, producciones estancadas y tensiones financieras crecientes. Jugadores que alguna vez fueron formidables como el productor de “Gigantosaurus”, Cyber ​​Group Studios, han cerrado, mientras que otros, incluidos Andarta (“Lana Longbeard”) y TeamTO (“City of Ghosts”), han sorteado adquisiciones y quiebras.

«Esto no es sólo una contracción, es una transformación», dice el consultor de inversiones y fundador de Act & Play, Youssef Safraoui. Señalando que la IA y la incertidumbre política de Francia son particularmente perturbadoras, añade: «Los salarios siguen aumentando, por lo que los estudios tendrán que recortar los gastos de producción para reinventar el sistema. La financiación alternativa también será esencial, incluida la revisión de las normas de coproducción CNC para aflojar los umbrales y fomentar las asociaciones internacionales, especialmente con Asia, Oriente Medio y América Latina».

“El objetivo no es trasladar el trabajo al extranjero”, continúa Safraoui. «Pero para equilibrar el empleo local con el acceso a nueva financiación -y, sobre todo, para reiniciar los proyectos detenidos- necesitamos bajos gastos generales y alta flexibilidad. Las empresas que están sobreviviendo pueden escalar de 50 a 300 personas caso por caso, contratando por proyecto en lugar de hacerlo de forma permanente. Esa agilidad será esencial».

Productor de ‘Robin Robin’ aardman ahora corteja por primera vez a socios europeos. Cortesía de Aardman y Netflix

La precaución surgió como el tema dominante en el Cartoon Forum del mes pasado, con muchos proyectos de presentación que se apoyan en gran medida en antecedentes probados e IP establecidas para atraer a emisoras y comisionados que manejan presupuestos cada vez más ajustados. El mensaje era claro: títulos como la caricatura dirigida por Victor Wembanyama “Alien Dunk” y la adaptación de cómic infantil “Vampirette & Me” veían la aceptación preexistente como la clave para las ventas de jugo.

Al mismo tiempo, el terreno desafiante (y compartido) fomentó una bienvenida sensación de acercamiento, y los delegados del Reino Unido regresaron al redil europeo por primera vez desde el Brexit. Los asistentes mantuvieron la esperanza de que un reciente acuerdo bilateral alcanzado por el CNC de Francia y el BFI del Reino Unido pudiera extenderse a todo el continente, mientras que Aardman también estuvo presente -otra primicia- con el fin de fomentar socios europeos para su serie «Las aventuras de Robin Robin».

«Tenemos que hacer de esto el futuro», dijo la directora de Animation UK, Kate O’Connor. «Cualesquiera que sean las barreras o los desafíos, ya sean diferentes estructuras de financiación, legislación o incentivos fiscales, debemos empezar a desmantelarlos. Tenemos que hacerlo funcionar y juntos tenemos que encontrar una manera de avanzar».

YouTube Niños se ha convertido rápidamente en un centro central de contenido infantil. Ilustración: VIP+: Adobe Stock

A medida que los flujos de puesta en marcha tradicionales se agotan, el enfoque de la industria se ha desplazado hacia los modelos digitales, con YouTube emergiendo como un campo de pruebas para series originales y una plataforma de lanzamiento para nuevas IP.

El jefe global de asociaciones juveniles de YouTube, Alexis Rice, dice que el interés de la industria «ha ido creciendo en los últimos dos o tres años», a medida que tanto los jugadores establecidos como los recién llegados recurren a la plataforma para todo, desde cortos hasta temporadas completas, monetizando a través de su modelo con publicidad o a través del programa de ingresos por suscripción premium, ambos operando en una división 55/45.

«Solía ​​haber más dudas y, francamente, preocupación porque las productoras no estaban familiarizadas con la plataforma o la audiencia», dice Rice. «Pero ahora que pueden seguir su propio desempeño, los productores son mucho más optimistas sobre cómo YouTube puede construir -y no canibalizar- el ecosistema más amplio».

«Dado que no otorgamos licencias de contenido, los productores conservan el control creativo total», continúa. «No establecemos plazos ni dictamos direcciones. Nuestra función es apoyar y amplificar su narración. Es un modelo diferente, ayudarlos a hacer crecer un negocio en nuestra plataforma, no decirles cómo crearlo. También estamos disponibles en más de 100 mercados, algo que pocas otras plataformas pueden ofrecer».

‘Ava y Digger’ Cortesía de Banijay

YouTube Kids ocupó un lugar destacado en MipJunior de este año, y Rice asistió al mercado de Riviera por primera vez para conmemorar el décimo aniversario del servicio y resaltar su creciente centralidad en el panorama del contenido infantil.

Por supuesto, el cambio más amplio en la animación está siendo impulsado principalmente por las preferencias del espectador.

«Los niños están liderando el cambio digital», dice el vicepresidente de contenido y transmisión de TheSoul, Jonathan Shrank. «Son los primeros en alejarse de la radiodifusión tradicional, volviéndose cada vez más independientes en sus elecciones. La industria está luchando por encontrar formas de atraer y retener a los espectadores en un panorama fragmentado y disperso».

Para los estudios, ese cambio presenta un desafío: los espectadores se están moviendo en línea, a menudo a plataformas que no ofrecen preventas o comisiones de las emisoras tradicionales. Para cumplirlos, las empresas de producción deben encontrar nuevas formas de financiar y entregar contenido directamente a los espacios digitales.

A saber: Mediawan se ha asociado con la red hispana de YouTube El Reino Infantil para coproducir “Wadoo”, una serie preescolar digital. Los cortos asistidos por IA debutarán en un lanzamiento suave, probando el tono y los personajes y guiando el desarrollo antes de un lanzamiento completo. Mientras tanto, TheSoul Publishing ha duplicado su apuesta con niños banijay & Family en “Ava & Digger”, una serie digital autofinanciada que prioriza a YouTube como su escenario principal.

Ambos proyectos se dieron a conocer en MipJunior sin un lanzamiento completo, lo que indica una creciente comodidad con la iteración en tiempo real y una apuesta más amplia de que la amplia base de suscriptores de YouTube puede aprovecharse como herramienta. Las métricas de participación y los comentarios de los espectadores ayudarán a afinar la narrativa, el ritmo y los personajes mientras crean seguidores dedicados: una base de fans integrada que luego se puede aprovechar para acuerdos de transmisión más amplios.

«La exclusividad ya no es lo que solía ser», añade Shrank. «El mercado está fragmentado, los presupuestos son ajustados y nadie quiere correr grandes riesgos. Las plataformas están persiguiendo IP que ya tienen tracción. Ya sea una propiedad conocida o algo nuevo creado en YouTube a bajo costo, la prueba de alcance es lo que importa. La flexibilidad es clave: cuanta más atención pueda atraer una IP a través de los canales, mejor será para todos».

Este nuevo modelo, sin embargo, no es un esfuerzo en solitario. Exige un cambio fundamental en la forma en que los equipos de producción trabajan juntos.

«Ahora más que nunca, las empresas necesitan unir fuerzas si quieren producir contenido de calidad a menores costos», dice Katell France, CCO de Mediawan Kids & Family. «La colaboración no sólo es beneficiosa: se está volviendo esencial para la supervivencia de la industria».