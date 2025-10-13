YouTube está listo para luchar contra las reglas que han conmocionado al mundo

Jacarta – El gobierno australiano intenta prohibir a los niños redes sociales «bien intencionado» pero no los hará más seguros en línea, dice el gigante del streaming de video YouTube advirtió este lunes 13 de octubre de 2025.

El primer ministro Anthony Albanese introdujo el año pasado una legislación histórica que prohibiría a los menores de 16 años acceder a las redes sociales a finales de este año.

Plataformas populares como Facebook, tik tokY Instagram enfrentan fuertes multas por violar la ley.

YouTube, que también estaría prohibido, argumenta que no es una plataforma de redes sociales y debería recibir algún tipo de exención.

Una portavoz de la empresa local, Rachel Lord, dijo a un comité del Senado que la prohibición era «bien intencionada» pero que corría el riesgo de tener «consecuencias no deseadas».

«Esta legislación no sólo será muy difícil de aplicar, sino que además no cumplirá su promesa de hacer que los niños estén más seguros cuando naveguen por Internet», dijo, citado en el sitio. CNA.

«Una legislación bien elaborada puede ser una herramienta eficaz para aprovechar los esfuerzos de la industria para mantener a los niños y jóvenes más seguros en línea, pero la solución para mantener a los niños más seguros en línea no es impedirles que estén en línea», afirmó.

Lord dijo que las plataformas deberían estar fuera del alcance de esta ley, porque no somos un servicio de redes sociales.

Australia ha sido líder en los esfuerzos globales para prevenir los daños en Internet, pero las leyes actuales casi no brindan detalles sobre cómo se haría cumplir la prohibición.

A algunos expertos les preocupa que la ley sea meramente simbólica. Las empresas de redes sociales han descrito anteriormente la legislación como poco clara, problemática y apresurada.

El Comisionado de eSafety podrá multar a las empresas de redes sociales con hasta 49,5 millones de dólares australianos (535 mil millones de rupias) por no cumplir con las reglas.

El mes pasado, el gobierno dijo que los gigantes de las redes sociales no están obligados a verificar la edad de todos los usuarios, pero deben tomar medidas razonables para detectar y desactivar a los usuarios menores de edad.