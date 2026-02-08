YouTube bate récord y supera a Netflix

Jacarta – Google revelar YouTube obtener ingresos de más de 60 mil millones de dólares estadounidenses (1.011 billones de rupias) a lo largo de 2025, superando los ingresos netflix que alcanzó los 45.000 millones de dólares (758,4 billones de rupias), en línea con la estrategia de la compañía de ampliar su base de clientes pagos.

Estos ingresos provienen de publicidad y servicios de suscripción, y es la primera vez que Google destaca públicamente los ingresos anuales de YouTube desde que adquirió la plataforma en 2006. La analista senior de Midia Research, Hanna Kahlert, consideró que este logro no era sorprendente.

«YouTube se ha convertido casi en una infraestructura para la generación digital», dijo, señalando que más del 70 por ciento de los consumidores mundiales lo utilizan cada semana y más del 50 por ciento todos los días, según cita bbcDomingo 8 de febrero de 2026.

Aunque los ingresos por publicidad del último trimestre de 2025 estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas de Wall Street, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, evaluó 2025 como un “año fantástico”. Dijo que YouTube Premium elevó el total de suscriptores pagos a los servicios de Google a más de 325 millones.

Mientras tanto, el jefe de negocios de Google, Philipp Schindler, dijo que YouTube estaba mostrando una «fuerte tracción en las suscripciones», respaldada por innovaciones como planes Premium más baratos y YouTube TV. Por otro lado, YouTube Shorts registra ahora más de 200 mil millones de visitas por día.

En el Reino Unido, YouTube es el segundo servicio de medios más visto después de la BBC. Ofcom señaló que el 94 por ciento de los usuarios adultos de Internet acceden a YouTube, con un tiempo de visualización promedio de 51 minutos por día.

Aunque los ingresos de YouTube superan a los de Netflix, el analista de Forrester Mike Proulx advierte que la comparación no es completamente igual. Sin embargo, la competencia es cada vez más difusa.

El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, enfatizó: «YouTube ya no es sólo videos de gatos. YouTube es televisión». En medio de este crecimiento, han surgido preocupaciones entre los creadores de contenido sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA).

La Comisión de la Unión Europea y los reguladores británicos están investigando ahora el impacto de los resúmenes de inteligencia artificial de Google en el tráfico de contenidos. Google dice que buscará soluciones que brinden “más opciones para los propietarios y editores de sitios web”, mientras continúa aumentando fuertes inversiones en inteligencia artificial.