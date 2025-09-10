YouPlanet lanza estudios, nombra el CEO de Beltrán Gortázar

Creative YouPlanet con sede en Barcelona y Madrid se está duplicando en la producción original con el lanzamiento de You Planet StudiosUna nueva división de contenido que será dirigida por Beltrán Gortázar, quien también se une al grupo como vicepresidente de estrategia.

El movimiento marca un paso decisivo en la expansión de la compañía del marketing de influencers, la distribución de películas y el contenido de marca en la producción premium de cine y televisión.

Gortázar, quien pasó más de 15 años en roles de liderazgo senior en Google, YouTube y Coca-Cola, recientemente se desempeñó como CEO de Suma Content, fundada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, donde encabezó los aclamados dramas españoles como «Veneno», una camioneta HBO Max para los Estados Unidos; «Paquita Salas» de Netflix, «La Mesías» de Movistar Plus+»y» Cardo «de Atresmedia.

En YouPlanet, supervisará tanto la evolución estratégica del grupo como la tubería creativa de su nuevo brazo de estudio como CEO.

YouPlanet también ha adquirido la empresa de innovación y producción que Gortázar había estado desarrollando después de partir del contenido de suma, a principios de este año. El acuerdo trae, desde el primer día, una lista de IPS en desarrollo activo con talento creativo de primer nivel, junto con varias iniciativas en el campo de la innovación aplicadas al sector de cine y televisión.

«Con YouPlanet Studios, abrimos una nueva etapa para el grupo: reforzar nuestra capacidad para generar contenido con la visión global, apostar por un modelo integrado que conecta el talento, la narración de calidad y la escala», dijo Luis de Val, presidente de YouPlanet.

«Este movimiento nos posiciona más fuertemente en una industria de rápida evolución y reafirma nuestro compromiso con los creadores como la fuerza impulsora detrás de todo lo que hacemos».

Construyendo un ecosistema integrado

De Val, quien comenzó su carrera cinematográfica en 2002 en Manga Films y luego produjo en películas de Media Geya Goya, como «El TruCo del Manco», «Héroes» y «Katmandú, Un Espejo En El Cielo», subrayó cómo el nuevo estudio apunta a destacar en el mercado independiente actual.

«El gran valor que hemos logrado en YouPlanet es construir un ecosistema que abarca desde la distribución de películas hasta el influenciadores y el marketing digital. Eso nos permite generar sinergias muy poderosas con nuestros nuevos estudios y dar a cada proyecto un ciclo de vida mucho más ambicioso», señaló.

«Queremos consolidar una etiqueta que se distingue en tres aspectos: calidad de historias, talento creativo superior y un alcance global».

Proyectos locales, ambición internacional

Para Gortázar, la prioridad inicial es asegurar proyectos locales con ambición internacional. «Queremos trabajar con creadores que tienen una voz y una perspectiva únicas capaces de llegar a diversas audiencias, amplificadas a través de las plataformas y clientes con los que he colaborado durante años», explicó.

El historial de YouPlanet en la distribución incluye títulos ganadores de Oscar «Everything Everywhere Ally All a la vez» y «The Whale».

Aprovechando la red global de la distribución de YouPlanet, Gortázar dijo: «Ahora podemos explorar las coproducciones que combinan el músculo de producción con el alcance de la distribución».

Innovación y talento en el núcleo

Sobre la estrategia de talento, Gortázar quiere establecer «relaciones a largo plazo, dando a los creadores la confianza de que sus voces serán defendidas en cada paso del camino».

La innovación, mientras tanto, se considera un conductor central. «Para nosotros, la innovación no es aspiracional, es parte de nuestra identidad», dijo De Val.

«Queremos explorar historias que experimenten con la estructura, al tiempo que innovamos en cómo producimos: integrar metodologías ágiles, nuevas tecnologías y procesos más fies y más creativos».

YouPlanet Studios ahora se propone convertirse en un lanzamiento de lanzamiento para la narración audaz, con el objetivo de ofrecer proyectos originados en español con resonancia en la escena global.