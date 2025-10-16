Yoshinaga Sayuri recibirá el premio Lifetime Award en el Festival de Cine de Tokio

El Festival Internacional de Cine de Tokio ha revelado que el legendario actor japonés Yoshinaga Sayuri será honrado con el premio Lifetime Achievement Award en la 38ª edición del festival, que se celebrará del 27 de octubre al 27 de noviembre. 5.

El galardón llega como Yoshinaga protagoniza “Climbing for Life”, la película de apertura del TIFF de este añoen el que interpreta a la primera mujer en escalar el Monte Everest. El papel marca su aparición número 124 en pantalla a lo largo de una carrera que abarca más de seis décadas.

Desde su debut cinematográfico en “Asa o yobu kuchibue” de 1959, Yoshinaga se ha mantenido a la vanguardia del cine japonés. Ha ganado varias veces el Premio de Cine de la Academia Japonesa a la mejor actriz principal, entre ellas por “Ohan”, “Station to Heaven”, “Crane”, “A Chaos of Flowers”, “Nagasaki Bura Bura” y “Year One in the North”.

Su trabajo ha obtenido el reconocimiento en los niveles más altos de la sociedad japonesa, y el gobierno la nombró Persona al Mérito Cultural y le otorgó la Medalla con la Cinta Púrpura.

Yoshinaga fue productor y protagonista de “Cape Nostalgia”, que se llevó a casa el gran premio del jurado y el premio del jurado ecuménico en el Festival Mundial de Cine de Montreal. En los últimos años, ha abordado papeles que exploran los efectos persistentes de la guerra y la dignidad de la vida en películas como “Nagasaki: Memories of My Son” y “Mom, Is That You?!”

«La Sra. Yoshinaga ha llegado a la cima del cine japonés durante muchos años, superando numerosos desafíos en el camino», dijo Ando Hiroyasu, presidente del 38º TIFF. «Su extraordinario viaje refleja el de la indomable alpinista que interpreta en ‘Climbing for Life’, que se convirtió en la primera mujer en conquistar el Monte Everest. Es un gran honor presentarle el Lifetime Achievement Award en reconocimiento y reconocimiento por sus destacadas contribuciones al cine».

El festival se llevará a cabo en el área Hibiya-Yurakucho-Marunouchi-Ginza de Tokio, y el mercado TIFFCOM se realizará del 29 al 31 de octubre.