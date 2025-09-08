Yorgos Lanthimos entre 1200 para firmar el compromiso contra la complicidad israelí

Las figuras de todo el mundo del cine y la televisión, incluidos Oscar, Bafta, Emmy y Palma d’Orner, han firmado una promesa diciendo que se negarán a trabajar con instituciones israelíes y compañías que están «implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino».

La lista de firmantes, que ha superado los 1.200 nombres, incluye cineastas como Yorgos LanthimosAva Duvernay, Adam McKay, Boots Riley, Emma Seligman, Joshua Oppenheimer y Mike Leigh, y actores, incluidos Olivia ColmanAyo Eberi, Mark Ruffalo, Hannah Einbinder, Aimee Lou Wood, Paapa Essiede, Emma Seligman, Bernal Garden, Ahmed’s Road, Barrara, Synamians, Swinton.

La declaración de compromiso, publicada el lunes por la organización de trabajadores cinematográficos de Palestina, afirma que los ejemplos de complicidad incluyen «encallar o justificar el genocidio y el apartheid, y/o asociarse con el gobierno que los comete», e incluirían eventos como el Festival de Cine de Jerusalén (que se asocia con el gobierno israelí).

«A pesar de operar en IsraelEl sistema de apartheid y, por lo tanto, que se beneficia de él, la gran mayoría de las compañías de producción y distribución de películas israelíes, agentes de ventas, cines y otras instituciones cinematográficas nunca han respaldado los derechos completos e reconocidos internacionalmente del pueblo palestino «, dijeron trabajadores de cine para Palestina.

“En este momento urgente de crisis, donde muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la carnicería en GazaDebemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable ”, dice la promesa.

Según los organizadores, la declaración masiva fue inspirada por los cineastas unidos contra el apartheid, fundada por Jonathan Demme, Martin Scorsese y otros 100 cineastas prominentes en 1987 para exigir que la industria cinematográfica de los Estados Unidos se niegue a distribuir películas en el apartheid de Sudáfrica.

«Lo que hemos estado presenciando en Gaza en los últimos dos años sorprende a la conciencia», dijo Einbinder. «Como un ciudadano judío estadounidense cuyos dólares de impuestos financian directamente el asalto de Israel a Gaza, siento que debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para poner fin al genocidio. En este momento fundamental, dado el fracaso de nuestros líderes, los artistas tienen que dar un paso adelante y rechazar la complicidad».

El año pasado, una promesa similar fue firmada por más de 7000 autores y trabajadores de libros, incluidos Sally Rooney y Viet Thanh Nguyen, boicoteando a los editores israelíes ‘Complicit’.

Vea la promesa de cineasta a continuación:

Como cineastas, actores, trabajadores de la industria del cine e instituciones, reconocemos el poder del cine para dar forma a las percepciones. En este momento urgente de crisis, donde muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la carnicería en Gaza, debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable.

La corte más alta del mundo, la Corte Internacional de Justicia, ha dictaminado que existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza, y que la ocupación y el apartheid de Israel contra los palestinos son ilegales. Presentar la igualdad, la justicia y la libertad para todas las personas es un profundo deber moral que ninguno de nosotros puede ignorar. Así también, debemos hablar ahora contra el daño hecho al pueblo palestino.

Respondemos el llamado de los cineastas palestinos, que han instado a la industria cinematográfica internacional a rechazar el silencio, el racismo y la deshumanización, así como a «hacer todo lo humanamente posible» para poner fin a la complicidad en su opresión.

Inspirados por los cineastas unidos contra el apartheid que se negó a evaluar sus películas en el apartheid Sudáfrica, nos comprometemos a no proyectar películas, aparecer o trabajar con instituciones de cine israelíes, incluidos festivales, cines, locutores y compañías de producción, que están implicados* en genocidio y apartheid contra las personas palestinas.

* Ejemplos de complicidad incluyen blanquear o justificar el genocidio y el apartheid, y/o asociarse con el gobierno que los comete.