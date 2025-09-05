Yoon Ga-eun de Corea habla de Toronto ‘The World of Love’

Seis años después de «la casa de nosotros» Yoon regresa con «El mundo del amor«Una película que marca una evolución significativa en el enfoque del director coreano para la narración de historias.

Hablar con Variedad antes de la película Festival de Cine de Toronto La plataforma se estrena el 7 de septiembre, Yoon analiza su cambio de las narrativas en primera persona a una perspectiva en tercera persona más expansiva.

«La mayoría de mis trabajos anteriores fueron películas en primera persona donde el protagonista apareció en cada escena, y que no mostró las experiencias de otras personas que el protagonista no experimentó directamente», explica Yoon. «Sin embargo, ‘The World of Love’ intentó un método para observar personajes desde la distancia, es decir, una perspectiva en tercera persona. Traté de construir lo que otros personajes estaban haciendo cuando el protagonista estaba haciendo algo y cómo estas cosas se influenciaron entre sí, aunque no eran visibles para el otro».

El drama se centra en Lee Jooin (SEO Su-bin) de 17 años, un estudiante de secundaria impredecible cuyo arrebato de enojo crea efectos de dominio en todo su mundo. Para Yoon, el cambio narrativo era esencial para la historia que quería contar sobre cómo percibimos y juzgamos a los demás.

«En esta película, por supuesto, todavía seguimos la perspectiva del protagonista, pero era igualmente importante mostrar cómo el mundo ve, habla y juzga al protagonista, y dejar que eso plantee preguntas», dice. «Es por eso que una narración en tercera persona se sintió esencial en la historia».

El cambio requirió que Yoon reconsiderara todo su proceso de dirección. «Equilibrar el punto de vista del protagonista con las perspectivas de quienes la rodeaban no fue fácil, pero fue un nuevo desafío que encontré emocionante y profundamente educativo», reflexiona. «También aprendí que, a través de la omisión y la compresión, a menudo es posible incluir aún más en la historia, una lección que encontré increíblemente satisfactoria».

Central del éxito de la película es el recién llegado Seo Su-Bin, a quien Yoon descubrió a través de su proceso de casting característicamente poco convencional. En lugar de audiciones tradicionales, Yoon realizó talleres de improvisación donde los actores inicialmente no conocían sus roles.

«Quería que entendieran por primera vez de qué se trataba la película, y luego agreguen gradualmente el papel que necesitaban desempeñar dentro de ella», explica. «Creo que actuar en última instancia depende de cuán profundamente alguien comprenda el tema del trabajo y cuán de cerca interactúen, respondan y respiren con sus compañeros actores».

Yoon quedó particularmente impresionado por los instintos colaborativos de Seo Su-Bin. «El actor Seo Su-Bin puede no tener mucha experiencia, pero es una excelente actor que siempre observa a otros cuidadosamente y responde sincronizando con ellos. Esa calidad realmente se destacó durante la audición, por lo que la eché».

El enfoque del director para trabajar con el recién llegado fue notablemente sin duda. «Honestamente, no creo que haya hecho mucho yo mismo», dice Yoon. «Con frecuencia le dije a Seo Su-Bin que si simplemente pudiera existir, respirar y responder como ella misma en cada escena, eso solo crearía la autenticidad de Jooin».

Esta filosofía se extiende al enfoque de dirección más amplio de Yoon. «No soy el tipo de director que tiene expectativas específicas o una imagen fija de cómo debe funcionar un actor», admite. «Tiendo a confiar en que les irá bien, pero no tengo idea de cómo se verá eso, así que me siento más como parte de la audiencia, esperando y anticipando qué ver».

La película reúne a Yoon con Chang Hyae-Jin, quien ha aparecido en sus tres características que juegan papeles maternos. «De alguna manera, ella ha terminado interpretando el papel de la madre en todas mis películas desde entonces. Pero no interpreta a la» madre «de alguien» vista de alguien «vista en innumerables otras películas», señala Yoon. «En cambio, ella da vida a una madre que es un individuo real, plenamente realizado, con su propio ritmo y personalidad».

La atmósfera colaborativa se extendió a lo largo del elenco, creando lo que Yoon describe como una química genuina. «La mayoría de las escenas con los amigos de la escuela se manejaron de esta manera», explica, citando la cafetería y las secuencias de clase de gimnasia que «se volvieron animados y llenos de risas a través de los repetidos ensayos, permitiendo que brille las interacciones naturales de regreso a la vuelta de los actores».

El título de la película tiene un significado particular para Yoon, quien lo ha estado contemplando durante 15 años. El título coreano «se-gye-ui Joo-in» puede leerse como «Jooin of the World» y «propietario/maestro del mundo», lo que refleja la naturaleza dual del personaje como ordinaria y extraordinaria.

«Esperaba que se interpretara de una manera más grandiosa: que esta pequeña niña ordinaria es en realidad ‘el verdadero maestro de su propia vida, abrazando completamente su propio mundo'», explica Yoon. «Sin embargo, mientras estaba haciendo la película, sentí firmemente que, si bien la protagonista, Jooin, ha sido profundamente herida por el mundo y puede seguir siendo, siempre seguirá siendo parte de ese mundo, viviendo junto a todos los que se rodean».

Esta perspectiva refleja la creciente conciencia de Yoon sobre el papel del cine para abordar los problemas contemporáneos. Si bien es admirada durante mucho tiempo directores como Abbas Kiarostami y Hirokazu Kore-Eda, recientemente se sorprendió por cómo los cineastas como Ken Loach, los hermanos Dardenne, Mike Leigh y Lee Chang-donong «han abordado consistentemente y agudamente los problemas más críticos y urgentes del tiempo».

«Esta realización me ha llevado a preguntar de nuevo: ¿Cuáles son los problemas más importantes que deben abordarse en la época en la que vivo, y cómo puedo, como creador, observarlos y articularlos?» Ella reflexiona.

Mirando hacia el futuro, Yoon ve que la industria del cine se globaliza cada vez más. «Tengo la sensación de que el mundo realmente se está convirtiendo en uno. La distinción entre películas nacionales e internacionales parece estar cada vez más borrosa», observa. «Yo también trataré de abstenerse de separar al público por región y, en cambio, concentrarme en qué tipos de películas son realmente necesarias para nuestro tiempo, qué historias necesita el mundo en este momento».

Con el productor de «Parasite» Barunson E&A presentando la película y el manejo de las ventas mundiales, Yoon es optimista sobre el alcance internacional de la película. «Personalmente, esta película es una que realmente esperaba llegar a una audiencia amplia, por lo que estaba profundamente conmovido y muy agradecido de que una importante compañía de producción y distribución como Barunson E&A se asociara con nosotros».

Mientras se prepara para el viaje de la película, Yoon se centra en las capacidades únicas de narración de historias del cine. «También pensaré más en lo que las historias del cine como medio pueden contar, y cómo puedo descubrir y desarrollar nuevos idiomas cinematográficos para transmitirlos», dice ella.