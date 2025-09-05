Yoo Ah en Kepep apareció en una parte mientras servía una libertad condicional por los casos de drogas

VIVA – número Yoo ah enEl actor de Corea del Sur, nuevamente se convirtió en una conversación después de ser visto presente en una fiesta con el director ganador del Oscar, Bong Joon Ho. Esta aparición se convirtió en la primera aparición pública de solo dos meses después de recibir un veredicto de libertad condicional relacionada con los casos de drogas.

El 3 de septiembre, DJ Peggy Gou compartió varias fotos en las redes sociales que lo mostraron con Bong Joon Ho y Yoo Ah In. En una foto, Bong fue visto sosteniendo el brazo de Peggy Gou, mientras Yoo Ah en sonrió ampliamente a su lado. Sin embargo, la carga se eliminó de la cuenta del DJ. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Yoo ah en caso de drogas

Yoo Ah en el juicio del uso de varios medicamentos médicos repetidamente, incluidos propofol, midazolam, ketamina y remimazolam. Desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2022, supuestamente recibió las drogas 181 veces debido a un procedimiento de sedación para el tratamiento cosmético en varios hospitales en Seúl, según lo informado por Allkpop.

Además, entre mayo de 2021 y agosto de 2023, también fue acusado de obtener más de 1.100 pastillas para dormir con recetas en nombre de otras personas 44 veces. Al no detenerse allí, el actor también estuvo involucrado en el caso del uso de la marihuana, mientras que en los Estados Unidos en enero de 2022 con algunos de sus conocidos, incluso alentando a otros a unirse a la succión.

Viaje legal y veredicto final

En septiembre de 2023, el tribunal de primer nivel sentenció un año en prisión, lo que hizo detenido a Yoo de inmediato. Sin embargo, en febrero de 2024, el tribunal de apelaciones cambió el veredicto a un año de prisión con un período de juicio de dos años. Esta consideración se tomó porque la condición de Yoo Ah en que había experimentado trastornos del sueño, depresión y actitud de arrepentimiento que mostró durante cinco meses de detención.

La decisión finalmente fue fortalecida por la Corte Suprema de Corea en julio de 2024, de modo que el veredicto del juicio de Yoo Ah fue oficialmente con fuerza legal permanente.